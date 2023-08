Adele se desplomó detrás del escenario durante concierto en Las Vegas

Aunque la cantante británica bromeó con respecto a su problema de salud, sus fans esperan que no sea un tema verdaderamente grave.

Adele deleitó a todo su público con sus mejores éxitos en el Caesars Palace, en Las Vegas. Sin embargo, la cantante no contuvo las ganas de revelar que sufrió una fuerte crisis de ciática.

Según el medio The Sun, la cantautora británica tuvo que ser levantada del suelo, luego de que se desplomó detrás del escenario durante uno de sus shows.

Las cantante también sufrió un infección cutánea. / Instagram: @adele

“Voy a sentarme y descansar mi ciática”, dijo Adele. Sin embargo, no dejó a sus fanáticos con la duda y comentó que este padecimiento la derribó por completo: “Levantaron todo mi cuerpo del suelo”.

Algunos asistentes al concierto de la intérprete de Set fire to the rain recordaron que la artista bromeó con respecto a su ciática. Aunque sí dejó ver que no la pasaba nada bien, mientras lanzó playeras del evento al público.

Adele también padeció depresión posparto y ha tenido antedecentes depresivos / Instagram: @adele

“Tengo dos más. Solo tengo que pasar al otro lado del escenario. Tengo que caminar contoneándome estos días porque tengo la ciática muy fuerte”, bromeó.

Adele no ha revelado más con respecto a esta situación en su salud, aunque sus seguidores esperan que no se trate de una situación más grave.

Según Mediline, la ciática se refiere a dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna. Es causada por lesión o presión sobre el nervio ciático. Generalmente deriva de problemas en la columna vertebral.