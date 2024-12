Alaska sufre complicaciones de salud ¡Perdió la vista del ojo izquierdo!

María Olvido Gara Jovam, más conocida en el medio artístico como Alaska, encendió las alarmas al dar a conocer que, por ciertas complicaciones de salud, perdió la vista en el ojo izquierdo, y esto la ha orillado a usar un parche.

A través de Instagram, la cantante explicó que recientemente tuvo una trombosis en el ojo izquierdo, lo que le causó una pérdida total de la vista.

“Tuve un trombo en el ojo izquierdo ‘oclusión ocular de la vena central de la retina y edema macular’ con pérdida total de visión”, señaló.

Alaska / Redes sociales

¿Alaska perdió la vista del ojo izquierdo de manera definitiva?

La también actriz dejó ver que esta situación sería temporal, pues puntualizó que la recuperación sería “lenta”, aclarando que sus médicos la han atendido “magníficamente”.

“Estoy magnifícame atendida y hay que tener paciencia. La recuperación no es de un día para otro” Alaska

De igual forma, señaló que no es obligatorio el uso del parche. No obstante, prefiere utilizarlo para no maquillarse y tener el ojo lo más protegido posible.

“El parche no es por el trombo. No es necesario, pero no me quiero maquillar por precaución, que me están tratando con inyecciones intravítreas”, indicó.

Alaska da más detalles sobre su salud

Tras su publicación, la española contó en entrevista para el programa ‘TardeAr’ que estaba poniendo su árbol de Navidad cuando de repente comenzó a ver “flashes de colores” en su ojo para finalmente perder la visión.

En el hospital, le comentaron que había sido una trombosis y tendrían que hacerle más estudios para detectar cuál fue la causa.

“Estaba caminando por casa y se hizo en el ojo como un árbol de Navidad, muchos flashes de colores y de ahí fue a negro el ojo. Se vio que es un trombo, tengo la vena central de la retina afectada. Yo no veo nada, aunque ahora veo un poquito más. Se están buscando posibles causas”, manifestó.

Si bien aún no se sabe qué provocó su crisis, Aleska cree que todo pudo haber sido consecuencia del estrés diario.

“Yo creo que ha sido el estrés, hay que mirarlo todo y poco a poco iremos teniendo resultados. Diabetes, hipertensión. Que pueden derivar en una situación como esta, aunque parece que no. Me han dicho que la vista volverá, que será algo lento. Son cosas que van despacito y habrá que ir viendo”, indicó.

Alaska / Redes sociales

¿Qué es una trombosis ocular?

De acuerdo con diversos sitios especializados en medicina, una trombosis ocular “o retiniana es la oclusión de las venas y arterias de la retina. Esto significa que se produce un estrechamiento que impide o dificulta el paso de fluidos por estos conductos”.

Las causas de este padecimiento son variadas. No obstante, el riesgo aumenta cuando se padecen enfermedades como la diabetes y la obesidad.

El síntoma más común de esta afección es la pérdida de la visión en mayor o menor grado. Se recomienda ir al médico en caso de presentar malestar.

