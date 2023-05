Anuel AA revela que ya convivió con la hija que tuvo con Melissa Vallecilla: “Me robó el corazón”

Anuel AA sostuvo que el nacimiento de su hija con Yailin la Más Viral lo motivo a establecer contacto con su otra pequeña.

A unos cuantos meses del nacimiento de su hija con Yailin la Más Viral, Anuel AA revela que ya empezó a convivir con la menor que tuvo con Melissa Vallecilla, la cual se había negado a reconocer en un principio.

En entrevista para ‘Molusco TV’, el reggaetonero confesó que, tras el nacimiento de la niña que tuvo con su aún esposa, sintió la necesidad de acercarse a su otra hija, admitiendo que conocerla fue uno de los momentos más hermosos de su vida.

“Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia. Hoy mismo estuve con Gianella, con mi otra hija, me encantó, me robó el corazón, al igual que Cataleya. Yo vi a Cataleya y dije ‘wow, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que arreglar esta situación’”, expresó.

Bajo este panorama, aclaró que no había podido ver a la menor antes por diversas situaciones, pero que ahora se ha comprometido a pasar más tiempo con ella.

Anuel AA sostuvo que siempre tuvo interés en ver a la menor, pero que diversas situaciones se lo impedían. / Facebook: Anuel AA

“No era que yo no quisiera ver a la nena, están pasando demasiadas cosas también, muchas situaciones, cómo pasó todo, pero, gracias a Dios, la conocí ya”, indicó.

Asimismo, admitió que no sabía cómo acercarse a Melissa Vallecilla para ver a su hija, principalmente, por los problemas que habían tenido debido a que, en un principio, había negado su paternidad.

“No sabía cómo, si era el momento, no había confianza con nadie. Me había pasado todo lo de mi equipo de trabajo, estaba como aislado”, manifestó.

Finalmente, reconoció que sus tres hijos se parecen mucho a él y hasta bromeó diciendo que, seguramente, tenía unos “genes poderosos”.

Anuel AA contó que sus tres hijos se parecen a él y se mostró muy orgulloso de ellos. / Facebook: Anuel AA

Anuel AA y su hija no reconocida

En 2022, Melissa Vallecilla reveló que había dado a luz a Gianella y aseguró que el padre era Anuel AA. Pese a que se realizaron pruebas de ADN que salieron positivas, el reggaetonero no se había pronunciado al respecto sobre la existencia de su otra hija.

No fue hasta principios de abril donde admitió que la pequeña sí era su hija y afirmó que se haría responsable de ella, resaltando que nunca podía abandonar a un hijo.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún”, escribió en un post de Instagram.