Ariadna Gutiérrez revela que Romeh no le habló hasta tres días después de salir de LCDLF4

Sin duda alguna, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh dieron mucho de qué hablar durante su estancia en ‘La casa de los famosos Telemundo’. Las celebridades protagonizaron un “triangulo amoroso” con Lupillo Rivera.

Durante las últimas semanas del show, Lupillo había mostrado cierto interés por la colombiana. Aunque al principio todo parecía indicar que ella correspondería a sus sentimientos, al final terminó rechazándolo y teniendo más acercamiento con Romeh.

Esto provocó que el cantante se separara del cuarto Tierra y acusara a Rodrigo de no haber respetado el “código de caballeros”. Incluso, en su momento dijo que los iba a demandar, al igual que a Maripily Rivera, por “difamación”.

Recordemos que, tras este conflicto, Ariadna dijo que Lupillo era un “caballero”, pero a veces sentía que la trataba como un “objeto”. En tanto que la boricua y el modelo han hecho ciertas declaraciones que, a su consideración, “dañan su imagen”.

Rodrigo Romeh, quien quedó en segundo lugar en el reality, había manifestado en múltiples ocasiones que quería buscar a Ariadna cuando saliera de la casa. Incluso, le llegó a pedir que lo esperara.

Ahora que terminó el realiy, todo apuntaba a que iniciarían un noviazgo. Sin embargo, recientemente la propia modelo confesó que no ha visto “mucho interés” por parte de Rodrigo, pues se tardó en contactarla tras salir del show.

Durante una transmisión en vivo con Clovis y ‘la Divaza’, en la cual estaba el propio Romeh, Gutiérrez reveló: “Ni siquiera mandó un saludo, no me escribió. Ni siquiera ‘Ari, gracias por votar por mí. Quiero que sepan que me mandó el primer mensaje hasta 72 horas después”.

Si bien lo dijo entre risas, Romeh explicó que no tenía mucho acceso a su teléfono, siendo esa la razón por la que no se comunicó de manera inmediata. En tanto que ‘la Divaza’ y Clovis lo defendieron y aseguraron que Rodrigo la extrañaba.

Ari indignada porque Romeh no le escribió apenas salió de la casa sino como a las 72 horas después 😩

Internautas reaccionan a “la indiferencia” de Rodrigo Romeh

Por supuesto, esta situación dio mucho de qué hablar entre los fanáticos, quienes tomaron con humor lo dicho por Ariadna. Incluso, algunos mencionaron que “tomarle el tiempo a Romeh” era una clara muestra de amor.

“El reclamo de las 72 horas”, “Romeh no quiere tener nada que ver con ninguna mujer, pero ustedes no están listos para esa conversación”, “Se ve que lo quiere”, “Esa Ari bien exagerada”, “Ojalá se hagan novios pronto”, “Los amo”, señalaron algunos comentarios.

