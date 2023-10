Bad Bunny rompe récord con su nuevo álbum en Spotify; el más reproducido en un solo día

El pasado 13 de octubre, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny lanzó su más reciente álbum Nadie sabe lo que va pasar mañana, disco que rompió un nuevo récord al ser el más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va del 2023.

“Todos sabíamos que Bad Bunny rompería récords con este nuevo álbum”, se lee en un mensaje en las cuentas de redes sociales de Spotify.

Y es que el álbum alcanzó las 128 millones de reproducciones a nivel global dentro de Spotify.

El cantante decidió armar un listening party (fiesta para escuchar) para celebrar el lanzamiento de su quinto álbum en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan. En este evento, más de 10 mil personas que pudieron disfrutar de la música.

Recordemos que Bad Bunny sostiene el título del artista más reproducido del año en la plataforma Spotify por tercer año consecutivo (2020, 2021 y 2022).

Bad Bunny lanza nuevo álbum y hace tremenda fiesta para celebrarlo / Instagram / TikTok

Esta no es la primera vez que un álbum de Benito rompe algún récord, pues en julio de 2023, el álbum Un Verano Sin Ti fue el álbum más escuchado de todos los tiempos en la historia de la plataforma a nivel mundial.

Nadie sabe lo que va pasar mañana contiene 22 temas y colaboraciones con diferentes artistas como Arcángel, Bryant Myers, De la Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar la L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y YOVNGCHIMI.

Bad Bunny lanza su última canción del 2023 / YouTube

Temas del disco Nadie sabe lo que va pasar mañana

1. Nadie sabe

2. Monaco

3. Fina

4. Hibiki

5. Mr. October

6. Cybertruck

7. Vou 787

8. Seda

9. Gracias por nada

10. Teléfono nuevo

11. Baby Nueva

12. Mercedes Carota

13. Los Pits

14. Vuelve, Candy B

15. Baticano

16. No me quiero casar

17. Where She Goes

18. Thunder y lightning

19. Perro Negro.

20. Europa

21. Acho PR

22. Un preview.

¿A quiénes menciona Bad Bunny en su nuevo disco?

El séptimo disco de Bad Bunny hace referencias a diversas celebridades como “Checo” Pérez, Belinda, Laura Bozzo, J Balvin, Luis Miguel, Karol G, Madonna, Rihanna, Dr. Simi, entre otros personajes y famosos. También destaca en este album la participación de Al Pacino en su video Monaco.

Bad Bunny y Checo Pérez estuvieron conviviendo, previo al Gran Premio de Mónaco 2023 / Instagram: @badbunnytdr

