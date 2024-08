¿Cazzu comenzó un nuevo romance con un productor tras ruptura con Nodal? Supuesto novio lo aclara

A casi tres meses desde la escandalosa ruptura de Christian Nodal y Cazzu, se reportó que la argentina estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con el productor musical Nico Cotton.

El programa ‘Hoy día’ informó que, según algunos medios argentinos, Nico, quien ya ha colaborado anteriormente en varios éxitos de la intérprete de ‘Mucha data’, ha sido un gran apoyo para la cantante tras su separación del mexicano.

A raíz de las especulaciones, el productor ofreció una entrevista al programa ‘Siéntese quien pueda’ en el que aclaró cuál es su situación sentimental con la celebridad.

Te recomendamos: La hermana de Nodal no quiere a Ángela; ¡le preocupa que lo aleje de su familia e hija por complacerla!

Nico Cotton deja en claro que solo es amigo de Cazzu

En la conversación, Cotton afirmó que solo es un buen amigo de la rapera y explicó que actualmente están trabajando en un nuevo proyecto, siendo ese el motivo por el que los han visto muy juntos últimamente.

“Es puramente trabajo. Estamos trabajando, haciendo el próximo álbum. A ella la conozco hace mucho tiempo. Hicimos su último álbum que se llama ‘Nena trampa’, y ahora, bueno, por suerte, nos llevamos muy bien. Tenemos además de una relación profesional. Somos amigos” Nico Cotton

Asimismo, señaló desconocer de dónde surgieron los rumores de romance, pues nunca ha dado indicios de ello: “Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más ‘bajo perfil’, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, indicó.

Para finalizar, mencionó que el nuevo álbum de Cazzu será toda una sorpresa para sus fanáticos, por lo que pidió al público estar al pendiente.

“Yo creo que van a tener que esperar a que salga. No puedo ‘spoilear’ mucho, porque realmente estamos muy contentos y estamos cuidando mucho el material. No se lo contamos a nadie, a muy poca gente”, concluyó.

No te pierdas: Shanik Berman enfrenta a Mariana Echeverría por cruel broma de su hijo fallecido: “Tú estabas ahí" VIDEO

Cazzu afirma no querer estar involucrada en polémicas

Si bien Cazzu no se ha pronunciado directamente sobre su presunto romance con Nico Cotton, declaró hace poco que había decidido alejarse de las redes sociales para no verse involucrada en polémica.

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije: ‘Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”. Cazzu

Cazzu explicó también que haberlo hecho le trajo claridad mental en medio de esta situación tan compleja y se alegra de haberlo hecho de esa forma, ya que considera que también pudo ver lo complejo que es comunicarse con las personas a través de las redes.

Cazzu se alejó de las redes poco después de que ella y Nodal anunciaran su separación y él y Ángela Aguilar oficializaran su noviazgo. Durante el tiempo en que la argentina estuvo lejos de las plataformas, los cantantes de regional mexicano se casaron.

Mira: ¿Hermano de Ángela Aguilar interesado de Cazzu, la ex de Nodal, su cuñado?: “Me gusta mucho...”