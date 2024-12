Cazzu regresa a la música, ¿con indirecta para Christian Nodal? Esto dice ‘La cueva’, su nueva canción

Tal y como lo anunció hace algunos días, Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, lanzó su nuevo sencillo ‘La cueva’, marcando así su tan esperado regreso a la música.

La celebridad se mantuvo alejada de los escenarios a raíz del nacimiento de su hija y la ruptura con Christian Nodal, quien la dejó poco meses después de haber dado a luz y casi de manera inmediata inició una nueva relación con su actual esposa Ángela Aguilar.

Tras haber borrado casi todo su contenido de redes sociales para mantener a sus seguidores a la expectativa, la argentina subió un clip anunciando que su nueva canción ya estaba disponible en todas las plataformas.

Te podría interesar: Cazzu celebra su cumpleaños 31 con el mejor regalo ¿Christian Nodal la felicitó?

¿La nueva canción de Cazzu es una indirecta para Christian Nodal?

Algo que llamó la atención de sus seguidores es que ‘La Cueva’ habla de una persona que se enamoró de alguien a quien ayudó en sus momentos más difíciles y que terminó abandonándola.

Si bien no menciona nombres, muchos creen que es una indirecta para Nodal, pues en un fragmento de la letra señala que, pese a tener otra mujer, no podrá eliminar la nostalgia que siente.

Cazzu sonríe / Instagram: @cazzu

¿Qué dice la nueva canción de Cazzu?

Esto es lo que dice parte del nuevo sencillo de Cazzu:

“Convertiste nuestra historia, en una maldita parodia. Y como iba a saber que ibas a romper.

Todo lo que iba a tu paso, pero es tuyo este fracaso. Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero. Volverás a aquella cueva. Sos tu propio prisionero. Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tapes con placer. Y qué vas a hacer. A quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler”

En video que compartió en redes para promocionar su sencillo, se le puede ver vestida de blanco y caminando en un campo de flores.

Internautas reaccionan a la nueva canción de Cazzu

Si bien hubo algunos que le dijeron que ya “superara” a Nodal, la gran mayoría de los internautas aseguraron que ‘La cueva’ era una “canción hermosa” y hasta lamentaron que el mexicano “le haya roto el corazón”.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Dura tres minutos y duele toda la vida. Gracias por enseñarnos tanto, jefa”

“Está linda la canción, pero ya debería superar a Nodal”

“Nodal no te supo valorar, pero tú renacerás como ave fénix”

“Eres única”

“Como siempre, levantándote de las cenizas”

“Hermosa forma de ponerle un final, tu final”

“Te amamos”

“‘La cueva’ es éxito del 2024”

Nodal / FB: Christian Nodal

No te pierdas: Ángela Aguilar despotrica en contra de la música urbana ¿de Cazzu?: “Qué horror... Eso no es expresión”

Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar: El polémico triángulo amoroso

El romance entre Cazzu y Christian Nodal comenzó en 2022, unos meses después de que él terminara su relación con Belinda. En agosto de ese año, confirmaron su romance.

En septiembre del 2023, ambos dieron a conocer que estaban esperando a su primera hija, algo que emocionó a todo su público. Pese a ser la pareja del momento, en mayo pasado anunciaron su ruptura, asegurando que tendrían una relación cordial por el bien de su pequeña.

A principios de junio, Nodal reveló que había comenzado un romance con Ángela Aguilar, algo que fue muy criticado, principalmente por la rapidez de los acontecimientos. Incluso, se especuló que Ángela fue la “manzana de la discordia” entre el cantante y la argentina, algo que él ha negado hasta el día de hoy.

A finales de julio, Christian y Ángela se casaron en una ceremonia íntima realizada en Cuernavaca. En todo este tiempo, Cazzu no dio declaraciones y se alejó de las redes sociales.

No fue hasta noviembre que decidió dar su versión de la historia y aclarar que ella se había enterado del romance de su ex a través de la prensa y no meses antes de que se hiciera público, como lo quiso dar a entender Ángela. Esto solo provocó que los rumores de infidelidad tomaran más fuerza, por lo que Aguilar y Nodal siguen lidiando con las críticas en redes sociales.

Mira: Cazzu protagoniza atrevido momento con famoso cantante en pleno concierto: VIDEO