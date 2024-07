Chiquis desde siempre ha tenido la confianza de dar detalles de su vida privada. Por eso, para nadie es secreto que la hija de la ‘Diva de la banda’ fue abusada por su padre, José Trinidad Marín.

La cantante aseguró en 2016 para ‘Suelta la sopa’ que según estudios médicos, el abuso cometido por Marín ocurría desde que ella tenía 2 años, pero no fue hasta los 8 que ella comenzó a tener memoria de los abusos.

Luego en 2022, la Abeja reina aseguró, que ya había perdonado a su padre por las heridas emocionales y que, a la fecha, sigue sanando.

Asimismo agregó que nunca había hablado con su padre al respecto: “Solo en la Corte lo vi. Hablé con él. Me dio su teléfono. Me dio su bendición cuando me casé, pero nunca hemos hablado. Yo sí quiero escuchar las palabras de él ‘perdóname’, pero igual es un regalo que yo me doy al perdonarlo a él. Yo no quiero cargar yo con eso”.

Ahora rompe el silencio y tras años de no emitir comentario alguno al respecto. En un reciente encuentro con los medios, la cantante aseguró que sí mantiene comunicación con su padre quien está tras las rejas y cumple una sentencia de 31 años, pero rumores apuntan que Chiquis le otorgaría el perdón para salir antes.

Chiquis revela si sigue en contacto con su padre encarcelado por haber abusado de ella

Fue en un encuentro con los medios del programa Mesa caliente que le preguntaron acerca del documento que firmaría para ayudar a su padre a salir antes. Chiquis contestó:

“Sí he platicado con él. Me marcó para mi cumpleaños. De hecho, me da consejos muy bonitos. Yo sé que mucha gente no va a entender, pero yo lo perdono y hay una plática pendiente. Yo creo eso tiene que pasar en persona, pero ya voy a poder sentir que puedo dar el siguiente paso” Chiquis

Las conductoras de Mesa caliente aseguraron que no juzgan el actuar de Chiquis pero que el hecho de perdonar a una persona que te ha hecho daño no significa que deban tener un vinculo. Incluso hablaron de que nunca le darían la libertad a un p*dof!l0 pero respetaban lo dicho por Chiquis.

¿Qué paso con el padre de Chiquis?

José Trinidad Marín fue el primer esposo de Jenni Rivera y quien abusó de sus dos hijas Chiquis y Jacqueline, así como de su cuñada, Rosie Rivera.

Rosie alertó a su hermana de lo que sucedía, pero Trino huyó y fue prófugo de la justicia por nueve años hasta que en 2006 fue capturado, pagando así una condena de 31 años. Actualmente, lleva 15 años tras las rejas.

