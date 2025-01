Famoso actor graba video “inapropiado” frente a los incendios de California; se defiende de las críticas

Desde hace varios días, diversas zonas se han visto afectadas por los incendios en Los Ángeles, California, dejando no solo grandes pérdidas económicas, también cientos de decesos y gran cantidad de familias sin hogar. En medio de todo esto, el actor Eric Funderwhite causó polémica al grabar un video considerado “inapropiado” cerca del fuego.

A través de redes sociales, Funderwhite compartió un video frente a uno de los incendios, explicando todo lo que está pasando, así como el gran esfuerzo de los bomberos de Los Ángeles para tratar de controlar la situación.

Si bien el clip era meramente informativo, ocasionó mucho revuelo debido a que él aparece sin camisa.

No te pierdas: Karla Souza rompe en llanto tras perder su casa por los incendios en California: “Un día muy difícil”

Muchos usuarios afirmaron que el actor solo estaba buscando “lucrar” con un “tema tan delicado”. Si bien algunos lo defendieron, la gran mayoría se mostró indignado por “presumir su cuerpo” en una situación tan complicada.

Algunos comentarios que se podrían leer en la publicación son:

No te pierdas: Danna apoya en redes con un mensaje tras los incendios en Los Ángeles pero la critican: “Hizo un ‘Maluma’”

La celebridad no pasó por alto las críticas y le respondió a varios de sus detractores. Afirmó que se había quitado la camisa para “protegerse del humo”, reiterando que, a diferencia de quienes lo critican, fue al lugar para intentar ayudar a la gente.

“Caminamos 6 o 7 horas por todo el vecindario, buscando ver si podíamos proporcionar ayuda, con humo a nuestro alrededor, mientras envolvíamos nuestras camisas alrededor de nuestra cara. ¿Tienes algún problema con eso? ¿O deberíamos sentarnos en nuestro sofá y no hacer nada? ¿Tú qué hiciste?”, indicó.

También exigió que dejaran de hacer que “todo se tratara sobre su cuerpo” y mejor se “dedicaran a ayudar a los afectados”.

Eric Funderwhite

“Si se trataba de mí, me habría sentado en casa y me hubiera quedado en el sofá como tú lo hiciste, pero no, pasamos todo el día por el vecindario, viendo si podíamos ayudar. ¿Qué hiciste tú?”