Exnovia de Matthew Perry cree que no murió por ahogamiento y hace una impactante revelación

A finales de octubre, el mundo del espectáculo se vio sumamente conmocionado al darse a conocer que Matthew Perry, actor famoso por interpretar a Chandler en la serie Friends, fue hallado sin vida en una bañera de su hogar en Los Ángeles, California.

Si bien los investigadores informaron que las causas del deceso tardarían semanas o incluso meses en esclarecerse, muchos han teorizado que la celebridad se ahogó tras quedar inconsciente.

En medio de las especulaciones, la exnovia del actor, Kayti Edwards, habla del tema y asegura tener otra información que podría darle un giro a la historia.

A través de una entrevista para The sun, la modelo no solo expresó que no creía en supuesto ahogamiento de su expareja, sino que también dejó entrever que, probablemente, recayó en el abuso de sustancias.

Matthew Perry perdió la vida el pasado sábado 28 de octubre / Instagram

Te recomendamos: Matt LeBlanc despide a Matthew Perry con el corazón lleno de dolor: “Nunca te olvidaré”

“Hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi. Eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado simplemente. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa a esto” Kayti Edwards

Según su versión, el hoy occiso presentaba varios síntomas de una recaída en su adicción a las pastillas. Incluso recordó la forma en la que buscaba ocultar sus problemas.

“Dijeron que no había analgésicos recetados, lo cual no me sorprende, porque no dejaba medicamentos tirados por ahí. Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”, indicó.

Matthew Perry habría recaído en sus problemas de adicción / Redes sociales

Para finalizar, contó que Perry usaba el sobrenombre de ‘Mattman’ cuando estaba intoxicado: “Eso de Mattman no era algo que hacía cuando estaba sobrio. Mattman ‘salía del armario’ cuando no estaba sobrio y se sentía invencible”, señaló.

Y añadió: “Una vez, su vecino en Hollywood Hills encontró a Matthew desnudo y colocado en su piscina. Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía dr0g4s. Él siempre quería estar en la piscina o en el jacuzzi”.

Matthew Perry se hacía llamar ‘Mattman’ en redes sociales / Instagram

Te podría interesar: La triste razón por la que Matthew Perry rompió con Julia Roberts