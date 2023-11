La triste razón por la que Matthew Perry rompió con Julia Roberts

Muchos fans de ‘Friends’, recuerdan cuando Julia Roberts salió en uno de los capítulos de la emblemática serie. En ese episodio la actriz daba vida a Sussie Moss, una excompañera de la escuela de Chandler.

En este capítulo de la segunda temporada, Chandler Bing, intepretado por Matthew Perry, tenía un breve noviazgo con Sussie Moss. Sin embargo, pocos sabían que este romance en verdad existió, pues los actores se conocieron en 1995 y mantuvieron un affair de 3 meses.

Matthew Perry no se resistió a los encantos de Julia Roberts, quien en aquella época era la actriz del momento gracias a películas como ‘Magnolias de acero’ (1989) y ‘Mujer Bonita’ (1990), entre otras cintas que la posicionaron como una de las mejores pagadas de Hollywood y sin duda una de las celebridades más cotizadas.

La pareja tuvo un breve romance, que no duró mucho debido a que el actor tenía muchas inseguridades personales. / Captura de pantalla: Friends/ Internet

Desafortunadamente, el romance de Julia y Matthew no duró demasiado y el actor compartió en su autobiografía: ‘Friends, Lovers and the big terrible thing’ y también en diversas entrevistas, que siempre cortaba sus relaciones por las heridas e inseguridades que tenía respecto a sus problemas con las adicciones.

“Rompo con ellas porque tengo un miedo atroz a que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado... (Después) romperán conmigo y eso me aniquilará y tendré que tomar drogas y eso me matará" confesó Matthew en una entrevista para GQ.

El actor no se casó ni tuvo hijos pero sí estuvo relacionado con varias mujeres del medio. Además de Julia Roberts, se le relacionó con Cameron Díaz, Gwyneth Paltrow y Lauren Graham.

Matthew Perry rompió con Julia Roberts por miedo a perderla

Lamentable el actor confesó en su biografía que esto mismo le pasó con la actriz de ‘Mujer Bonita’, pese a que logró conquistar a la guapa actriz, Matthew Perry no se sentía suficiente para ella, sentía que era un hombre tan roto y tan herido que era cuestión de tiempo para que Julia tomara la decisión de dejarlo.



“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Tenía la certeza constante de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, hecho polvo, nadie me podía querer”, escribió Matthew en sus memorias. Matthew Perrry

“Así que, en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts”.

El actor señaló en su biografía que ella estaba impactada cuando él la cortó: “Puede que ella considerara que había bajado el nivel saliendo con un tipo de la televisión, y el tipo de la televisión estaba ahora rompiendo con ella. No puedo ni describir la expresión de confusión en su cara”.

Recordemos que Perry revive en estas memorias su fuerte lucha contra las adicciones, una de las batallas más largas de su vida, por la que se sometió varias veces a rehabilitación y sufrió varias recaídas.