Exnuera de Cher acusa a la cantante de “secuestrar” a su hijo para impedir su reconciliación

Cherilyn Sarkisian, mejor conocida como Cher, fue acusada de contratar a un grupo de hombres para “secuestrar” a su propio hijo, Elijah Blue Allman, con el propósito de impedir una reconciliación entre él y su ahora exesposa, Marie Angela King.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por The New York Times, la exnuera de la cantante presentó una denuncia el pasado 5 de diciembre, luego de haber solicitado su divorcio de Allam en 2021.

En dicha querella, King reveló que ella y Elijah habían pasado “12 días juntos y solos, en Nueva York, trabajando en su matrimonio”, cuando cuatro personas sacaron a su expareja del hotel donde se estaban hospedando.

“El 30 de noviembre de 2022, la noche de nuestro aniversario de bodas, cuatro personas entraron en nuestra habitación y se llevaron a Elijah”, dijo.

Según la exnuera de Cher, la cantante quiso impedir su reconciliación y encerró a su hijo en un centro de rehabilitación. / Facebook: Cher

Asimismo, aseguró que uno de los “secuestradores” le confesó que habían sido contratados por la también cantante para impedir que su relación se salvara.

“Actualmente desconozco el estado y el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y preocupada por él. Uno de los cuatro hombres que lo llevaron me dijo que fueron contratados por la madre del peticionario”, expresó el 4 de diciembre en una declaración firmada.

Y agregó: “Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con él, quien actualmente se encuentra encerrado en un centro de tratamiento que no me ha sido revelado. También me han dicho que no tiene acceso a su teléfono”, indicó.

Dichos documentos también especifican que Cher le habría exigido a su exnuera que se fuera de su casa con Allman, sin permitirle recuperar sus pertenencias. En los últimos años, algunos medios de comunicación estadounidenses han dicho que la cantante y King nunca tuvieron una buena relación.

El hijo de Cher y sus problemas con las adicciones

Elijah Blue Allam nació el 10 de julio de 1976 y es el hijo del segundo matrimonio de Cher con Gregg Allman. Desde joven, tuvo problemas con el alcohol y las sustancias prohibidas.

“Empecé a consumir casi al mismo tiempo que todos, alrededor de los 11 años”, expresó Eliajah en una entrevista con Entertainment Tonight en 2014.

Incluso, señaló que consumir sustancias le “ayudó” a mantenerse con vida: “Si no hubiera tenido heroína en ese momento no sé qué habría hecho. Podía haber saltado de un puente”, dijo.

En una ocasión, el hijo de Cher confesó que había empezado a consumir estupefacientes a los 11 años. / YouTube: Celebridad de Hollywood

