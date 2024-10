Fallece actor de ‘Guardianes de la Bahía’ a los 68 años, en medio de su lucha contra el parkinson

Hace algunas horas, se dio a conocer el trágico deceso de Michael Newman, actor famoso por participar en la serie ‘Guardianes de la Bahía’, a los 68 años, tras años de luchar contra el parkinson.

A través de redes sociales, Matthew Felker, amigo cercano del hoy occiso, confirmó que el actor había fallecido el pasado 20 de octubre. Junto a una fotografía de ambos frente a la playa, colocó un emotivo mensaje de despedida.

Matthew Felker “Conocí a Mike hace 5 años en las etapas iniciales de una serie ‘Baywatch’. Después de 5 años siguiendo su vida y convirtiéndose en amigos muy cercanos, Mike pudo ver la serie dar frutos. La cantidad de problemas que esta serie tenía y obstáculos era como ninguna otra. Mike no fue solo un héroe de la vida real. Él era un competidor de la cabeza y de la cabeza”

También resaltó que era una persona que siempre buscaba motivar a los demás, recordando que, en su momento, lo ayudó a no rendirse.

“Hubo momentos en los que quería tirarlo todo a la basura. Y entonces recordé a Mike. No podía decepcionarlo. No podía renunciar”, indicó.

¿De qué murió Michael Newman, actor de ‘Guardianes de la Bahía’?

De acuerdo con Matthew, la celebridad falleció debido a complicaciones cardiacas derivadas del parkinson que padecía desde hace 18 años.

“Pude ver a Mike antes de que muriera. Estaba inconsciente principalmente. Cuando aparecí estaba despierto casi como un milagro y me miró y dijo ‘llegas justo a tiempo’ y se rió. Antes de dejarlo me agarró de la mano lo más fuerte que pudo y me miró a los ojos y simplemente asintió, asentí y dije: ‘Nos volveremos a ver. Lo prometo’. Unos días después, perdí a mi amigo. Un héroe. Mi héroe. Gracias por llegar a mi vida Newmie. Incluso si fue un momento breve”, manifestó en su mensaje.

Michael Newman / Captura de pantalla

¿Quién era Michael Newman?

Michael Newman nació el 21 de agosto de 1956, en Estados Unidos. Se hizo famoso por su participación en la serie de los 90, ‘Guardianes de la Bahía’.

A diferencia del resto de sus compañeros de elenco, Michael sí era un socorrista real, desempeñándose en este trabajo por 20 años. Si bien ya no volvió a actuar en otros proyectos tras la culminación de la serie, Michael es sumamente recordado por ser el actor que más aparece en la producción, solo siendo superado por David Hasselhoff.

En 2006 fue diagnosticado con parkinson. Tras saber su enfermedad, Michael se dedicó a crear consciencia sobre esta condición y juntó fondos para la Fundación Michael J. Fox, la cual se dedica a investigar posibles curas.

En diversas entrevistas, ha dicho lo mucho que cambió su vida a raíz de su enfermedad, mostrando siempre una actitud positiva y esperanzadora. Al también exbombero le quedan una esposa y dos hijas con vida.

Descanse en paz, Michael Newman.

