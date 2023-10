Fallece Atsushi Sakurai, vocalista del grupo Buck Tick, a los 57 años

Atsushi Sakurai, vocalista de la banda de rock Buck-Tick, falleció a los 57 años, el pasado jueves 19 de octubre a causa de una hemorragia del tronco encefálico.

Según un el comunicado oficial de la banda, el cantante fue trasladado al hospital luego de enfermarse durante un concierto en Yokohama. Sin embargo, la situación se complicó y ese mismo día perdió la vida.

Cabe mencionar que Buck-Tick tenía programado llevar a cabo un concierto de club de fans en KT Zepp Yokohama para el 19 de octubre. No obstante, este fue cancelado abruptamente dado el delicado estado de salud del vocalista.

¿Quién fue Atsushi Sakurai?

Atsushi Sakura fue un músico japonés, cantante y escritor de letras, vocalista de la banda de rock Buck-Tick desde 1985. De igual forma, fue baterista de la misma banda entre 1983 a 1985, cuando aún se llamaba Hinan Go-Go.

En 1991 se casó con la estilista de la banda con quien tuvo un hijo. Sin embargo, dos años más tarde se divorciaron.

La banda de rock Buck-Tick se consolidó como uno de los pilares del j- Rock a finales de los 80, razón por la que se considera una importante agrupación para el kei visual, subgénero del rock japonés caracterizado por visuales elaboradas y estética gótica.

Sus canciones más reconocidas fueron Dress, Just one more kiss, Kiss me good-bye, Iconoclasm, In heaven, entre otras.