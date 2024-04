Fallece Barbara Rush, actriz de Batman y compañera de set de Frank Sinatra, a los 97 años

La mañana de este 2 de abril trascendió que Barbara Rush, actriz que sobresalió en las décadas de los 50 y 60 al lado de Frank Sinatra y Paul Newman, falleció a los 97 años.

Fallece Barbara Rush a los 97 años

Fue Claudia Cowan, hija de la actriz, así como reportera de Fox News, quien reveló la lamentable noticia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Claudia dio a conocer que su madre, Barbara, perdió la vida el pasado Domingo de Pascua y comentó que solo la esperó a ella para poder partir. Sin embargo, no compartió más detalles sobre las causas de su muerte.

Aunque sí precisó que Rush fue de las últimas protagonistas de “la realeza del viejo Hollywood”, por lo que reiteró su gran admiración hacia su madre.

“Mi maravillosa madre falleció pacíficamente a las 5:28 de esta tarde. Estuve con ella esta mañana y sé que estaba esperando que yo regresara sana y salva a casa para la transición. Es apropiado que decidiera irse en Semana Santa, ya que era una de sus fiestas favoritas y ahora, por supuesto, la Pascua tendrá un significado más profundo para mí y mi familia”. Claudia Cowan

¿Quién fue Barbara Rush?

Bárabra Rush, nacida el 4 de enero de 1927, fue una destacada figura de la época dorada de Hollywood, conocida por su versatilidad y talento en una variedad de géneros cinematográficos.

La famosa debutó en una obra de teatro en el Pasadena Playhouse y después firmó un contrato con Paramount Studios en 1950. En el mismo año hizo su debut en la pantalla grande con un pequeño papel en The goldbergs.

También formó parte de diversas películas, entre ellas: Magnificent Obsession, Captain Lightfoot, It Came From Outer Space, filme por la que recibió un Globo de oro a la Revelación, Come Blow Your Horn, Rat Pack, Robin and the Seven Hoods, junto a Frank Sinatra e Interpretó a la tortuosa Nora Clavicle en la serie de televisión Batman.

Barbara Rush dejó un legado perdurable en la industria del entretenimiento, siendo recordada como una actriz talentosa y versátil que contribuyó significativamente al cine y la televisión estadounidenses.

Descanse en paz.