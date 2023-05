Fallece Harry Belafonte; cantante y activista que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos

Harry Belafonte incursionó primero en la música y luego como activista social.

El cantante y activista en pro de los derechos civiles de las personas de color, Harry Belafonte, perdió la vida este martes, a los 96 años de edad, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva cuando se encontraba en su casa del Upper West Side, en Manhattan. De acuerdo con su representante, el famoso se encontraba junto a su tercera esposa, Pamela Frank al momento de su descenso.

Belafonte, quien era un íntimo amigo de Martin Luther King Jr. luchó por los derechos de las personas de color en los Estados Unidos durante los años setenta, marcando un precedente en a historia en el cine y la música.

Barack Obama lamentó la muerte de Harry Belafonte / Twitter: @BarackObama

El cantante Harry Belafonte, también conocido como ‘rey del calypso’ era hijo de inmigrantes antillanos crecido en la esquina más pobre del barrio de Harlem, quien ocupó la música de sus raíces para conquistar al público con una voz sedosa e irresistible.

Entre sus más grandes éxitos se encuentran temas como: The Banana Boat Song, Matilda, y Island in the Sun. así mismo, uno de los sonidos más característicos del famoso, era el evocador grito: “Day-O! Daaaaay-O!”, que incluyó en su álbum Calypso, de 1956.

Ha fallecido Harry Belafonte a los 96 años. Fue el primer cantante en vender mas de un millón de unidades. Lo hizo con su famoso disco Calypso

Cabe destacar que en redes sociales no solo muchos usuarios lamentaron la muerte de uno de los grandes de la música, sino también grandes celebridades, como lo es el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el mandatario venezolano Nicolas Maduro.

De acuerdo con diversos autores o historiadores, una de sus más grandes contribuciones a la lucha por los derechos de la población de color, fue cuando sacó de una prisión en Birmingham, Alabama, a Martin Luther King en 1963, y más tarde o ayudó en la organización que éste lideró en Washington y concluyó con el emblemático discurso “Tengo un sueño”.