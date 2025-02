Fallece repentinamente famoso estilista de celebridades, a los 34 años

El mundo del estilismo y la moda está de luto tras conocerse el fallecimiento de Jesús Guerrero, un destacado estilista que trabajó con algunas de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.

Se informó recientemente que el famoso estilista murió de manera repentina a los 34 años, dejando un legado marcado por su talento y su cercanía con estrellas como Kylie Jenner, Katy Perry, Demi Moore, Jennifer Lopez y Rosalía, entre muchas otras. Las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

La noticia fue confirmada por Gris Guerrero, hermana menor del estilista, a través de una publicación en la plataforma GoFundMe.

No te pierdas: La casa de los famosos México está de luto; la lamentable noticia conmociona a exintegrantes

Así confirmaron la muerte de Jesús Guerrero / Instagram

En su mensaje, Gris expresó: “Con gran pesar le hacemos saber al mundo que Jesús Guerrero se ha ido al cielo. Es un hijo, un hermano, un tío, un artista, un amigo y mucho más”. Además, detalló que la familia está trabajando en los arreglos necesarios para trasladar los restos de Jesús a su ciudad natal, Houston, Texas, donde nació y creció en el seno de una familia de inmigrantes.

¿Quién era Jesús Guerrero?: El ascenso desde sus padres migrantes a las portadas de revistas internacionales

Jesús Guerrero comenzó su carrera en Houston, donde desarrolló sus habilidades como peluquero. Su trayectoria no estuvo exenta de desafíos. Tras mudarse a Los Ángeles, trabajó en eventos pequeños, como bodas, antes de que su talento lo llevara a colaborar con personalidades de mayor renombre.

Su primera gran oportunidad llegó al trabajar con la estrella de YouTube Trisha Paytas, con quien no solo estilizó su cabello, sino que también apareció en varios de sus videos.

El reconocimiento de Jesús Guerrero creció rápidamente, y su trabajo comenzó a aparecer en importantes publicaciones de moda. Su talento quedó plasmado en las portadas de revistas como ‘Vogue’, donde participó en al menos cinco ediciones, así como en ‘Interview Magazine’ y ‘Dazed’. Este éxito lo posicionó como uno de los estilistas más solicitados por las celebridades.

Mira: Muere querido conductor de ‘Exa FM’ tras una larga lucha contra el cáncer

Jesus Guerrero era el mejor amigo de Kylie Jenner / Instagram

Entre las muchas estrellas que confiaron en el talento de Jesús Guerrero, destaca su relación profesional y personal con Kylie Jenner. Según detalló la revista ‘¡Hola!’, fue el maquillador Ariel Tejada quien presentó a Guerrero a Jenner en 2019, marcando el inicio de una colaboración que se extendió durante varios años.

Además de Jenner, Guerrero trabajó con otras figuras de renombre como Katy Perry, Charli XCX y Addison Rae, consolidándose como un referente en el mundo del estilismo para celebridades.

Famosos se despiden de Jesús Guerrero, el estilista de estrellas que murió en Los Ángeles

Camila Cabello, Paris Hilton, y la comunidad de famosos estilistas dejaron mensajes sin poder creer lo que pasó con Jesús, deseando que descanse en paz.

Quien no se ha pronunciado al respecto es precisamente Kylie Jenner, lo que ya le valió las críticas en redes: “Tu amigo se fue y tú estás aquí haciendo publicidad”, “ella probablemente está lidiando con el dolor y todos están preocupados por una publicación de Instagram”, “¡No puedo creer que no lo hayas publicado sobre él o ayudado!”, “Déjala llorar en paz... Ella probablemente no hará una publicación por un tiempo, así que no tiene sentido odiarla por eso. Esa era su mejor amiga, no solo sus peluqueros. Tienes que tratar a las celebridades como humanos también porque LO SON. Jesús”, escribieron.

Checa: Exparticipante de ‘La academia’ al borde de la muerte: “Esto es lo último para mí"