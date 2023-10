Famoso cantante colombiano se entera de la muerte de su padre en pleno evento: “Se acaba de morir el viejito”

Luis Alfonso, cantante colombiano de música popular, recordado principalmente por su participación en el programa A otro nivel, dio mucho de qué hablar en redes sociales, luego de que se enteró, en pleno concierto, del fallecimiento de su padre.

El intérprete de El precio de tu error fue galardonado a “Mejor artista regional masculino” en los premios “Mi gente 2023", en el que cual se reconocen a los artistas musicales más destacados de Colombia.

Todo se tornó diferente en el momento que el cantante subió al escenario a agradecer por el reconocimiento, dado que la felicidad se convirtió en tristeza, puesto que Luis acababa de recibir la triste noticia del fallecimiento de su padre, minutos antes de subir a la tarima.

El colombiano estaba en plena presentación cuando se enteró de la trágica noticia. / Instagram: @luisalfonso

“Les cuento que me pasó algo muy particular y es que, ahorita que acabé de bajarme de la tarima me dijeron: ‘Se le murió el papá’. Se acaba de morir el viejito”, dijo en homenaje a su padre frente a todo el público.

Concluyó: “Yo les dije: Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música. No me voy a mi casa y voy a seguir aquí parchado”.

Así lo dijo Luis Alfonso:

Aunque esta desafortunada situación se suscitó el pasado 27 de septiembre, el momento sigue conmocionando las redes sociales, dado que el famoso siguió con el show, pese a la trágica situación, como todo un profesional.