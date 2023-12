Fanny Lu se casó con su novio multimillonario, mayor que ella; ¡fotos de la lujosa boda!

Después de ocho años de relación, la cantante Fanny Lu llegó al altar con su novio peruano y millonario, Mario Bescia. La lujosa boda se realizó en Cartagena, Colombia el fin de semana, después de haberse comprometido hace un año.

Como era de esperarse, la pareja tiró la casa por la ventana y según se filtró en el programa ‘Lo sé todo’, asistieron importantes celebridades y empresarios.

¿Cómo fue la lujosa boda de Fanny Lu?

La cantante colombiana lució varios vestidos que la hicieron la protagonista de la noche. Como decoración hubo flores, un piano y cristales, haciendo que la boda fuera de ensueño.

Y aunque la cantante no ha compartido ninguna fotografía en sus redes sociales, ya se filtraron videos e imágenes de lo que sucedió al interior de esta majestuosa ceremonia.

Fanny Lu echó la casa por la ventana en su boda, ¡fue de ensueño! / Instagram

Por supuesto, estuvieron presentes sus dos hijos, a quienes la colombiana tuvo con su matrimonio anterior con el empresario Juan Carlos Madriñán, siendo el joven el que pudo cantarle a los novios en este momento tan especial siguiendo los pasos de su famosa mamá interpretando ‘Perfect’ de Ed Sheeran, mientras Fanny Lu lloraba por el hermoso momento.

La intérprete de ’Tú no eres para mí’ indicó que estaba muy emocionada por su boda en una entrevista breve sin dar más detalles, pero se sabe que el lugar donde se realizó la boda tiene la capacidad de 643 personas.

¿Quién es el esposo millonario de Fanny Lu?

Fanny Lu se casó con su novio millonario, Mario Brescia, un empresario peruano de 62 años, considerado como uno de los hombres más ricos de Perú.

Se conocieron en el balneario de Ancón en Perú por amigos en común porque la cantante estaba de vacaciones de fin de año sin imaginarse que así encontraría al amor de su vida.

“Me fui a Perú y ahí apareció el príncipe. Él no era fan, le habían dicho que yo era una artista llamada Fanny Lu, él es medio anglo y le gusta otro tipo de música. Pero compró todos mis álbumes y se la pasó oyendo mi música. En la noche nos encontramos en un restaurante, se acercó y me dijo muy caballeroso: ‘Mucho gusto, soy tal, me has hecho pasar un día maravilloso con tu música’”, contó la colombiana en el pasado sobre su encuentro con el empresario.

Los novios pasaron un gran momento / Instagram

Según la revista Forbes, Mario Brescia Moreira tiene el 13.33% de las acciones del Grupo Breca, valorado en mil 300 millones de dólares.

Algunas de las empresas más representativas del grupo son: BBVA Perú, Viñas de oro, y otras.