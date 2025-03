Gene Hackman y su esposa: Sospechas de envenenamiento, tras descubrir que murieron días antes

Las muertes de Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro hace unos días han generado conmoción en Hollywood y el público en general.

El icónico actor, ganador del Oscar, fue encontrado sin vida el 27 de febrero, en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, y su hija ha manifestado sospechas de envenenamiento. A pesar de que las autoridades no han confirmado una causa definitiva, las investigaciones continúan abiertas.

Gene Hackman pensamientos sobre la muerte / Redes sociales

Hallazgo impactante: Hackman y su esposa murieron días antes

El trágico descubrimiento ocurrió cuando un trabajador de mantenimiento, al llegar a la residencia del actor, encontró la puerta principal abierta y notificó a la policía. Al ingresar, los oficiales hallaron los cuerpos de Hackman, de 95 años, en la entrada de la casa, y el de su esposa, de 65, en el baño junto a un calentador. Además, un pastor alemán yacía sin vida dentro de un armario.

Según el parte oficial, los cuerpos presentaban signos de descomposición, indicando que las muertes ocurrieron días antes de ser descubiertos. En la escena también se encontraron píldoras esparcidas cerca de un frasco de prescripción abierto. Sin embargo, no hubo signos evidentes de violencia o robo.

La teoría de envenenamiento: declaraciones de la hija de Gene Hackman

Jean Hackman, hija del reconocido actor, reveló en una entrevista con TMZ que sospecha que su padre y su madrastra pudieron haber sido víctima de gases tóxicos. Aunque no está segura, considera que el envenenamiento podría haber sido la causa de las muertes.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, confirmó que la investigación sigue en curso y que no se ha descartado ninguna hipótesis. A pesar de que la compañía local de gas revisó las instalaciones y no encontró fugas, las autoridades no han concluido la causa exacta del fallecimiento.

¿Qué sabemos hasta ahora de la muerte de Gene Hackman y su esposa?

Los reportes indican que, si bien no hay pruebas concretas de crimen, los investigadores consideran las muertes “lo suficientemente sospechosas” como para justificar una búsqueda exhaustiva. Se descartó una intoxicación por monóxido de carbono tras las pruebas realizadas por el Departamento de Bomberos local. Además, los investigadores descubrieron que la casa donde vivía la pareja pertenecía a los herederos de Edgar P. Gross, exmanager de Hackman, fallecido en 2016.

Según vecinos y trabajadores de la propiedad, la comunicación con Betsy Arakawa se había interrumpido dos semanas antes del hallazgo, lo que aumenta el misterio sobre el caso.