Gerard Piqué pediría perdón a Shakira, ¡anunciaría su ruptura con Clara Chía!

Shakira y Gerard Piqué han acaparado titulares desde que anunciaron su ruptura. Esto ocurrió cuando la colombiana confirmó la infidelidad del exfutbolista con su actual novia, Clara Chía Martí.

A raíz de lo anterior, se han suscitado innumerables polémicas, dado que la misma barranquillera expresó su sentir a través de sus canciones.

La colombiana construyó temas que se convirtieron en himnos para las mujeres que han sufrido una traición similiar. Entre éstos destacan: Te Felicito con Rauw Alejandro, Session #53 junto a Bizarrap, TQG con Karol G y ahora El Jefe junto a Fuerza Regida.

Shakira expresó su sentir en canciones. / Instagram: @shakira

Piqué no se ha pronunciado abiertamente a estas controversiales tiraderas. Aunque, ya no esconde su relación con Clara Chía, quien, incluso, ya convive con sus suegros.

La nueva relación del exdefensa ha causado descontento en redes sociales. Por ello, se han vuelto blanco de críticas tanto el deportista como la joven a la catalana.

Esta es la segunda fotografía que comparte Piqué junto a Clara Chía Martí / Instagram: @3gerardpique

Gerard Piqué pide perdón a Shakira y anuncia su ruptura con Clara Chía, gracias a la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se encargó de crear un video con la voz y rostro de Gerard Piqué. En éste, el exfutbolista “pide disculpas” a Shakira y “rompe” públicamente con Clara Chía.

Eso no es todo, Piqué confesaría que la madre de sus hijos es el amor de su vida y le pide que se case con él.

Piqué pediría disculpas a Shakira. / Instagram: @shakira

“Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado”, se escucha en el video.

Así lo dijo la IA con el rostro y voz de Gerard Piqué:

Concluyó: “Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira”.

Pese a que este video fue creado por la IA, usuarios reprobaron lo que serían las palabras de Gerard.

¡Vaya que la tecnología ha llegado muy lejos!