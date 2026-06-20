¿Henry Cavill enseña de más por descuido? VIDEO del actor termina causando furor en redes: ¡Esto mostró!

Henry Cavill, el famoso actor hollywoodense, fue protagonista de un momento que ya es viral en redes sociales, y es que el querido intérprete mostró de más en pleno video y los internautas no dejaron pasar el momento. ¿Qué pasó exactamente?

Henry Cavill sufre descuido / Redes sociales

¿Henry Cavill se hizo viral recientemente por un descuido?

Todo ocurrió en el transcurso de este fin de semana, cuando varios usuarios comenzaron a compartir un video en el que aparece Henry Cavill modelando un reloj para una reconocida marca.

El intérprete rondaba por el lugar cuando fue captado por las cámaras, mientras se encontraba platicando con personas presentes, lo grabaron, dando a paso a diferentes comentarios. ¿Qué sucedió exactamente?

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El actor Henry Cavill tuvo descuido / Redes sociales

¿Cuál fue el presunto descuido que sufrió Henry Cavill recientemente?

El actor Henry Cavill, quien se despidió de manera definivia como “Superman”, se convirtió en tendencia en redes sociales después de publicar una serie de fotografías y un video en las que presumía un exclusivo reloj de alta gama.

No obstante, para internautas el lujoso accesorio quedó en segundo plano, pues gran parte de los comentarios se enfocaron en el atractivo físico del actor y otros detalles que fueron captados en cámara.

Aquí algunos de los comentarios:



“El camarógrafo tenía un solo trabajo y lo hizo excelente”,

“El Superman va armado” y,

“Qué bueno estaba el reloj”.

Así como este, hubieron otros cientos de comentarios que ‘chuleaban’ al actor, siendo uno de los momentos virales de este fin de semana. ¿Tú qué opinas?

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¿Quién es Henry Cavill y en qué películas ha participado?

Henry Cavill comenzó carrera artística a principios de la década de 2000 con participaciones en cine y televisión, el trabajo que lo lanzó a la fama fue con la serie The tudors, donde interpretó a Charles Brandon entre 2007 y 2010.

Además de su trabajo como Superman, Cavill se hizo popular por interpretar a Geralt de Rivia en la serie de Netflix The Witcher.

Te dejamos el listado de las películas más conocidas de Henry Cavill:



Man of steel,

Batman v Superman: Dawn of justice,

Justice league,

Mission: Impossible – Fallout,

Enola Holmes, entre muchas otras entregas.

Henry Cavill llegó a ser vinculado sentimentalmente con Shakira, hace apenas algunos años, noticia que se convertiría en uno de los ‘shippeos’ más importantes en años recientes.

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