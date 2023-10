Jada Pinkett Smith está feliz de anunciar su divorcio de Will Smith, según Maryfer Centeno

Hace unos días, Jada Pinkett Smith sorprendió a todos al admitir que llevaba separada de Will Smith desde 2016, pero no quiso revelar la verdad hasta este momento debido a que no quería enfrentarse al escándalo.

Mediante una entrevista para promocionar su libro de memorias Whorthy, la productora reconoció que el actor siempre la apoyó en todo momento, pero que, en algún punto de la relación, empezó a “depender emocionalmente” de él.

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (en referencia a su adicción al Prozac). Él se convirtió en la dr0g4”, expresó para People.

A raíz de la escandalosa confesión, Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar el lenguaje corporal de Jada durante sus declaraciones.

De acuerdo con la experta, la expareja de Smith estaba sumamente nerviosa ante las preguntas de la reportera e, inconscientemente, estaba muy a la defensiva: “No está dispuesta ni a abrir su corazón, ni a contarnos todo lo que siente”, expresó.

Asimismo, señaló que solamente se “interesó” en la conversación cuando tocaron el tema de su ruptura con Will Smith: “Está contenta. Está orgullosa de haberse separado de Will Smith desde 2016. Es como si estuviera saboreando dar esta declaración”, indicó.

Jada Smith estaría aliviada de hablar sobre su separación / Facebook: Jada Pinkett Smith

Y añadió: ¿Por qué sonríe? Porque de esa manera libera tensión. Quiero que vean que hay más preocupación por parte de la entrevistadora, que por parte de Jada Pinkett Smith”.

A lo largo de su análisis, la especialista detalló que Jada no expresó todo lo que quería decir: “Tiene algo más que no está diciendo. Disfruta verse separada de Will Smith. Hasta la pupila se le dilata de la felicidad”, mencionó.

Aunque sostuvo que cada persona puede formarse una opinión propia, puntualizó en que “no hay elementos” para decir que Jada se siente dolida por la separación con Will Smith.

Según Maryfer Centeno, Jada Pinkett Smith no muestra rastro de tristeza / Facebook: Jada Pinkett Smith

