Justin Timberlake reacciona a la disculpa de Britney Spears con polémico comentario; ella responde

Hace algunos meses, Britney Spears lanzó su libro autobiográfico The woman in me, en el que se sinceró acerca del ab0rto que vivió durante su complicada relación con Justin Timberlake, a principios de los 2000, cuando ella tenía 19 y él 20 años.

Según lo escrito por la Princesa del pop, ella tenía muchas ganas de formar una familia con el cantante. Sin embargo, Justin le habría suplicado que interrumpiera su embarazo, pues eran “muy jóvenes” para esa responsabilidad.

Esta declaración causó mucha controversia en redes sociales y los fanáticos de la cantante arremetieron fuertemente en contra de Timberlake. Incluso, teorizaron que el sencillo, Everytime, lanzado por Spears en 2003, hace referencia a esta situación.

El pasado 29 de enero, Britney sorprendió a todos al ofrecerle una sincera disculpa al exinegrante de NSYNC. A través de redes sociales, la celebridad compartió un video de Justin junto al conductor de Saturday night live, Jimmy Fallon, tocando temas famosos con instrumentos de juguete.

En dicha publicación, la intérprete de Toxic escribió lo siguiente: “Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importan, lo siento profundamente”.

Asimismo, aprovechó su mensaje para felicitar a su ex por el estreno de su más reciente sencillo, Selfish: “También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake Selfish. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?”.

Si bien en ese momento Justin no reaccionó a las palabras de Spears, muchos usuarios afirmaron que el tema nuevo del también actor es una disculpa para ella, ya que en una estrofa de la canción dice: “Puedes llamarme desesperado, nena, porque estoy desesperadamente enamorado. Me puedes llamar imperfecto, pero ¿quién es perfecto?”.

Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake / Instagram: @britneyspears

Justin Timberlake rompe el silencio

Tras un par de días llenos de misterio, el famoso dio un concierto en Nueva York. Durante dicha presentación, Justin se tomó un momento para dirigirse a su público para expresar:

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie” Justin Timberlake

Su declaración no solo echa por tierra la teoría de que su más reciente canción es una disculpa para su expareja, sino que también provocó muchos ataques en su contra. La gran mayoría de los internautas afirmaron que Timberlake es un “idiota” por mostrar desinterés ante sus errores.

Britney Spears responde contundentemente

Tras viralizarse el comentario de Justin, la cantante usó sus redes sociales para expresar un contundente mensaje.

Si bien no mencionó nombres, hizo una directa referencia a las palabras de su ex.

"¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando mierda de mí en las calles! ¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorándole a tu mamá como hiciste la última vez? ¡No lo siento!” Britney Spears

