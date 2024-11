Karina: La modelo de Stock Models que pasó de vivir entre lujos a dormir en las calles

En los últimos días, los internautas se han visto conmovidos con la historia de Karina, una mujer colombiana que trabajó durante muchos años como modelo de una importante agencia y ahora está viviendo en las calles de Medellín.

Fue gracias a una creadora de contenido llamada Andrea que se dio a conocer esta desgarradora historia. A través de TikTok, la influencer compartió el testimonio de Karina, quien contó que fue una de las modelos de Stock Models, agencia que llevó a la fama a celebridades como Catalina Gómez y Carolina Castro.

“Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25”, relató la mujer, quien dijo hablar siete idiomas, tiene tres nacionalidades, y estudios en economía.

Karina, exmodelo / TikTok: @ingridkarinamodelo

Te podría interesar: Eduardo Santamarina vs. Jorge Poza ¿por sus hijos? Uno dice “El segundo papá no existe” y el otro responde

¿Por qué Karina, la exmodelo de Stock Models, vive en la indigencia?

A pesar de ser una persona preparada, su vida se vio marcada por la desgracia. En el auge de su carrera, sufrió una fuerte desilusión amorosa que la llevó al camino de las adicciones.

Aunado a esto, lidió con la pérdida de su hija, quien falleció a la edad de siete años por una enfermedad. Todo esto hizo que se viera atrapada en una fuerte depresión que la hizo más dependiente a los estupefacientes.

Karina “Como mucha gente que está aquí en el Bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos. Estuve 20 años casada, pero ahora estoy perdida”

Karina dejó ver que no tiene relación con sus otros hijos, quienes actualmente se encuentran en Francia: “No quisiera que me vieran así. Me dediqué a ellos, y ahora que están lejos, me siento sola”, expresó.

@andreiitha_moreno9 Increíble la historia de esta princesa fue Modelo de Stock Model 😱😱 ♬ sonido original - Andreiitha Moreno ♥️

No te pierdas: Como Ricardo Peralta, Agustín Fernández sufre el desprecio del público ¡lo ignoraron!

Karina y su lucha para sobrevivir en las calles

La exmodelo admitió que vivir en las calles es algo peligroso, relatando que varias veces estuvo a punto de perder la vida por un pedazo de comida.

“He estado al borde de la muerte, casi me mato; tengo una puñalada por comerme un arroz. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata. Aquí no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé robar ni manejar, pero me toca mantenerme”, indicó.

Y añadió: “Hay mucha gente que tiene comida y no nos da ni un banano. Llevo mes y medio sin poder soltarme el pelo porque me quedé dormida en la calle y me cogieron los carros”.

Karina, exmodelo / TikTok: @Andreiitha Moreno

Juan Antonio, el hijo de Karina, afirma estar preocupado por ella

Tras viralizarse la historia de Karina, un usuario llamado Juan Antonio, quien se dice ser hijo de la exmodelo, contó que está preocupado por su madre, dejando ver que la había buscado en el pasado sin éxito, pero que ahora, y gracias al video, sabe dónde localizarla.

También mencionó que le creó una cuenta de TikTok para que, en cuanto esté recuperada, pueda usarla para generar contenido y así ganar algo de dinero.

Juan Antonio “Muchos me han preguntado si he podido hablar con ella, si la he buscado y la respuesta es que no he podido, pero lo más probable es que hoy lo logre. Aquí les contaré como está”

El testimonio de Karina conmovió a todos los internautas, quienes esperan que su hijo la pueda ayudar y que toda esta situación termine en un final feliz para ambos.

Mira: Fernando Colunga regresa a las telenovelas, el actor revela nuevos detalles del melodrama