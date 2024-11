Como Ricardo Peralta, Agustín Fernández sufre el desprecio del público ¡lo ignoraron!

Agustín Fernández, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, vivió un bochornoso momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando fue completamente ignorado por un grupo de fans que, al encontrarse con Nicola Porcella, se abalanzaron sobre él para pedirle fotos y autógrafos, dejando al argentino de lado. El video de este incómodo momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, desatando una serie de reacciones por parte de los internautas.

El “desaire” de las fans de Nicola Porcella a Agustín Fernández

En un video compartido en redes, se muestra cómo Agustín Fernández, quien acompañaba a Nicola Porcella, es ignorado por el público que se concentró en el finalista de la primera temporada de LCDLFMX. Luego de una entrevista con los medios de comunicación, Nicola se convirtió en el centro de atención de sus fanáticas, mientras que Agustín Fernández se quedó en un segundo plano, con una expresión de evidente incomodidad mientras se hacía a un lado al ver que nadie se acercaba a él.

Al terminar la entrevista, las fans comenzaron a acercarse en masa a Nicola Porcella, pidiendo fotos y autógrafos, mientras que Agustín fue dejado de lado. El argentino, visiblemente decepcionado, se aleja del grupo, con el rostro triste, mientras algunas personas se acercan a él, pero solo unas pocas se animan a pedirle una foto.

Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar sobre lo sucedido. “Ay, pobre. Estaba sonriendo y nada más lo ignoraron, se le borró la sonrisa”, comentaron algunos, mientras que otros aprovecharon para bromear. “Es que lo vieron sin filtro, no lo reconocieron”, bromeó un internauta y otro escribió: “Oigan, no se burlen de Agustín… sin mí”.

¿Por qué las fans prefieren a Nicola Porcella?

Algunos usuarios dejaron claro que aún no se les olvida la polémica participación de Agustín en ‘La casa de los famosos México’ por los comentarios y comportamientos cuestionables que tuvo junto al cuarto Tierra, así como su cercanía con Adrián Marcelo.

Muchos lo acusaron de ser un “mueble” en la competencia y, en general, no logró ganar el cariño de una gran parte de la audiencia, contrario a lo que logró su amigo Nicola Porcella, quien quedó en segundo lugar en el reality y aunque no era muy conocido cuando entró al programa, salió como uno de los más queridos.

Nicola y Agustín Fernández son amigos, pero a uno el público lo quiere y al otro no / Instagram: @nicolaporcella12/ @agus.fernandezr

A Ricardo Peralta tampoco lo perdonan, es abucheado

Esto se suma a la controversia de Ricardo Peralta, también del cuarto Tierra, quien se enfrentó a los abucheos de cientos de personas cuando se presentó en la alfombra amarilla de la película ‘Wicked’.

En respuesta, Ricardo trató de tomárselo a la ligera, aunque también destacó que no tenía la intención de ofender al país entero con su participación en el reality y dijo que sigue en terapia después de su mala experiencia en el programa.

Con esto se demuestra que este tipo de proyectos que tienen un gran alcance en televisión y redes, afectan a la imagen pública de quienes aceptan participar, aunque estos siempre tienen en mente que les dará más proyección sin tomar en cuenta que el público podría terminarlos criticando y no quererlos por su forma de pensar, actuar o de ser.

