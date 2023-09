Kourtney y Kim Kardashian tienen épica pelea en su reality; hubo reclamos y lágrimas

Como en todas las familias, las peleas entre hermanos son el pan nuestro de cada día y si eres una Kardashian la probabilidad de tener un enfrentamiento con tu familia aumenta notablemente. Recientemente Kim y Kourtney protagonizarón tremendo drama.

La relación entre las hermanas está muy complicada. Así lo dejaron ver en el primer capítulo de la cuarta temporada de su reality The Kardashians. Los conflictos se dieron mientras la famosa familia se preparaba para venir de vacaciones a una de las playas más famosas de nuestro país, Cabo San Lucas.

Ahí se enfrentaron al primer problema porque Kourtney no podía acompañarlos, así que Kim, como buena hermana, se puso en contacto con ella vía telefónica solicitándole que la acompañara a Milán, Italia para ver algunos detalles de su campaña con Dolce & Gabanna. Recordemos que en el pasado, esta colaboración ya había generado algunos disgustos entre las hermanas cuando Kourtney se casó con el integrante de Blink 182, Travis Barker.

Dolce & Gabanna patrocinó los outfits de la boda. Vistió a los invitados con trajes y vestidos hechos a la medida. Pero las molestias vinieron después cuando Kim hizo el anuncio de que ella sería la encargada de dirigir el desfile de la misma firma. Kourtney consideró esto como una traición haciéndole el reclamo de que los estilos del desfile y los que habían lucido en su boda eran muy similares, además de que estaba trabajando precisamente con la misma marca, así que declaró que su hermana había preferido “el dinero que a su familia”.

Esto fue el drama total y llevó a que la relación entre ellas fuera complicada haciendo que este tema sí o sí se hablara en la nueva temporada del reality.

Durante la discusión, Kourtney dijo que Kim no soportaba no ser el centro de atención y le echó en cara que durante la boda, en vez de estar feliz, se la pasó quejándose. “No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda, no podías estar feliz, te quejaste desde el segundo en que llegaste hasta el segundo en que te fuiste... no podías estar feliz por mí, no podías estar feliz de que yo fuera el centro de atención”, le dijo.

Pero Kim no se quedó callada y le respondió que contrario a lo que piensa, ella estaba muy feliz por su boda: “Me alegré tanto por ti... tienes una venganza muy seria”, y agregó que Kourtney ha cambiado mucho con su familia y es algo que todos han notado: “Nos odias, eres una persona diferente, todos hablamos de ello”.

Kourtney entonces le dijo el porqué de su cambio: “Porque ya no las necesito, no necesito formar parte de esto”.

Kim trató de hacer entrar en razón a su hermana pero ella la contraatacó llamándola narcisista / Twitter

La discusión entonces comenzaba a subir de tono y Kim Kardashian le confesó a su hermana que la familia tenía ya un grupo de chat sin ella y que incluso sus amigas se han acercado a ellos para quejarse de lo mismo: Su cambio de actitud.

Kim Kardashian “Todos tus amigos nos llaman quejándose. Aunque creas que son ellas las que van a ti, todas vienen a nosotras de lado, diciéndonos lo contrario. Todas estamos confundidas, y estamos en un chat de grupo con la etiqueta ‘No Kourtney’ para que lo sepamos, y tenemos que canalizar lo que tus amigas nos están diciendo, y tenemos que averiguar por qué eres una persona tan diferente y por qué tienes esta venganza”

Igualmente, Kim le cuestionó a Kourtney si era realmente feliz, así que ante estos señalamientos, la esposa de Travis contestó:

“Sí (soy feliz), pero no cuando estoy al teléfono contigo. Tengo una vida feliz y esa felicidad llega cuando me alejo de ustedes, carajo. Específicamente de ti”.

También le dijo a Kim que era una narcisista y que no podía creer que sus amigos y familia “no tuvieran una vida” para estar hablando de ella a sus espaldas todo el tiempo (en el grupo sin ella), argumentando que ella nunca ha tenido ese tipo de chats sobre nadie y que eso le daba tristeza.

La cuarta temporada inició con una fuerte discusión entre Kim y Kourtney / Hulu

La pelea no terminó ahí y Kim le dijo a su hermana que incluso sus propios hijos con Scott Disick se han quejado por su actitud:

“Bueno, tus hijos incluso han venido a mí con los problemas que tienen y cómo estás tú”.

Esto fue un golpe bajo para Kourtney y llorando y gritando le respondió: “¿Eso es útil? Es como agregarlos a una pelea para tener un lado, ¿eres tú, mis amigos, mis hijos y todos contra mí? Eres una maldita bruja y te odio”, colgando la llamada inmediatamente.

Más tarde, Kourtney explicó frente a las cámaras lo que más le molestó de la conversación:

“En la llamada sentí como si Kim estuviera usando cualquier arma que pudiera encontrar para lastimarme. Simplemente todo, como casi convertir a todos en un arma contra mí. Y creo que ambos llegamos a un lugar del que no estábamos orgullosos”.

En la temporada pasada trataron de solucionar el tema y hacer la paces pero al parecer las cosas están más fuertes que nunca y los fanáticos ya se están dividiendo para defender a una u otra.