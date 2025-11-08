¿La cantante Avril Lavigne murió? Renace teoría en redes que indica que “la cambiaron por otra” FOTOS

En el mundo del espectáculo, pocas teorías han generado tanta fascinación, memes y debates como la que involucra a Avril Lavigne, ícono del pop-punk de principios de los 2000. Desde hace más de una década, personas aseguran que la cantante canadiense murió en 2003 y fue sustituida por una doble. ¿Quién es la presunta doble?

¿En qué consiste la teoría que dice que Avril Lavigne murió?

El mito o la teoría de la Avril Lavigne “falsa” surgió alrededor de 2011, cuando un blog brasileño publicó un extenso análisis en el que comparaba fotografías antiguas y recientes de la intérprete de Complicated. El autor señalaba supuestas diferencias en sus rasgos faciales, en la forma de la nariz, la mandíbula y hasta en los lunares de su piel. Además, se mostraban ejemplos de su supuesta evolución en la escritura a mano, su vestimenta y su comportamiento frente a las cámaras.

Según la teoría, tras el lanzamiento del exitoso álbum Let go en 2002 y la muerte de su abuelo un año después, Lavigne habría caído en una profunda depresión. Los rumores sostienen que, incapaz de soportar la presión de la fama, Avril habría fallecido en 2003. Su discográfica, con millones de dólares invertidos en su imagen, habría decidido reemplazarla por una joven actriz o doble profesional llamada Melissa Vandella para continuar con su carrera sin levantar sospechas.

Aunque no existe evidencia que respalde esta narrativa , el mito ganó fuerza gracias a los foros de internet, teorías de fans en YouTube y comparaciones virales en Twitter y TikTok, donde cada detalle se convierte en prueba para los creyentes.

¿Qué ha dicho Avril Lavigne sobre las teorías sobre su supuesta muerte?

Lejos de ignorar el tema, Avril Lavigne ha enfrentado la teoría en más de una ocasión. En 2024, durante una entrevista en el popular pódcast Call her daddy conducido por Alex Cooper, la artista abordó la conspiración con humor:

“Oh, sí, esa, sé de lo que hablas”, dijo entre risas.

Quiero decir, es solo gracioso para mí. Por un lado, todos dicen, ‘¡Oh Dios mío, luces exactamente igual! ¡No has envejecido ni un día!’ Pero luego otras personas dicen, ¿hay una teoría conspirativa de que no soy yo? Avril Lavigne

Su respuesta, relajada y sarcástica, muestra cómo la cantante prefiere tomarse el tema como una curiosidad más de internet. Lavigne, quien en los últimos años ha retomado su sonido punk y colaborado con artistas de la nueva generación, ha dejado claro que está más enfocada en su música que en desmentir teorías sin fundamento.

¿Quién es Avril Lavigne y cuál es su trayectoria?

Avril Lavigne nació en Belleville, Ontario, dentro de una familia con ascendencia franco-canadiense. Desde pequeña mostró una gran inclinación por la música y la actuación. Durante su adolescencia comenzó a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones, participando en concursos locales de talento y presentaciones escolares. Su estilo, inicialmente influenciado por el punk y el rock alternativo, se combinaba con su interés por la moda y una actitud rebelde que la hacía destacar entre sus pares.

En 2002, Avril lanzó su primer álbum, Let go, el cual alcanzó un éxito inmediato en Estados Unidos y Canadá. Con temas como:



Complicated ,

, Sk8er Boi y

y I’m with you.

Se convirtió en un ícono del pop-punk juvenil, caracterizándose por su estilo relajado, su gorra de visera y pantalones anchos, en contraste con la estética de otras artistas pop de la época. El disco vendió millones de copias alrededor del mundo y le valió varias nominaciones a premios importantes, incluidos los Grammy.

Avril Lavigne es reconocida como una de las figuras más influyentes del pop-punk y una artista que transformó la visión de las mujeres en la música rock. Su estilo genuino y su actitud desafiante inspiraron a toda una generación de jóvenes músicos y seguidores en busca de modelos de independencia y autoexpresión.

