La nueva canción de Nicki Nicole que iría dedicada a Peso Pluma tras infidelidad ¿la nueva Shakira?

La talentosa cantante argentina Nicki Nicole ha protagonizado un emotivo momento durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, al revelar un adelanto de una nueva canción que estaría dedicada a su exnovio, el famoso Peso Pluma.

La polémica entre Nicki Nicole y Peso Pluma estalló el mes pasado cuando captaron al mexicano en compañía de una misteriosa mujer en Las Vegas, justo después del Super Bowl. Esta situación desató una ola de especulaciones y provocó que Nicki Nicole pusiera fin a su relación con el cantante, confirmando la infidelidad a través de sus redes sociales.

En medio del escándalo, la argentina ha conmovió a sus seguidores al compartir un fragmento de una nueva canción durante uno de sus conciertos. Aunque la cantante no ha revelado el nombre ni la fecha de lanzamiento del tema, la letra ha llamado la atención de los internautas.

Nicki Nicole: ¿la nueva Shakira?

Al puro estilo de Shakira y sus canciones dedicadas a Piqué, en uno de los versos, Nicki Nicole expresa su dolor y desilusión al descubrir la infidelidad de su pareja:

Sé que sos jugador, pero conmigo, bebé, te equivocas.

Yo todo te di y como si nada te fuiste con otra,

pero yo me curo solita. No es primera vez que estoy rota.

Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota.



Entendí que el amor, si un día se acaba,

entonces, no hubo amor,

y que las espinas también hacen parte de la flor.

Que boten el precio, pero es que yo tengo valor.

Por si fuera poco, durante el concierto, Nicki Nicole no pudo contener las lágrimas al dirigirse a sus fans y agradecerles por su apoyo incondicional en medio de las difíciles circunstancias que ha enfrentado en las últimas semanas.

En respuesta, sus fans le mostraron todo su apoyo en estos momentos que está enfrentando el engaño de su expareja.

