Legendaria actriz de Broadway ganadora de dos premios Tony, fallece a los 98 años

La actriz y bailarina Helen Gallagher, un ícono de Broadway que marcó una carrera de más de siete décadas, falleció a los 98 años el pasado 24 de noviembre en Manhattan. Según informó The New York Times, su muerte fue confirmada por Patti Specht, amiga cercana y albacea de su testamento, aunque las causas del deceso en un hospital no fueron reveladas.

Así comenzó Hellen Gallagher en Broadway

Helen Gallagher comenzó a brillar en Broadway a los 18 años, debutando en el musical de Cole Porter Seven Lively Artsen 1944. Durante los siguientes 70 años, destacó por su talento para el baile y la actuación, trabajando con coreógrafos de renombre como Bob Fosse en ‘Sweet charity’ y Agnes de Mille en ‘Brigadoon’.

Gallagher ganó su primer premio Tony en 1952 por su actuación en Pal Joey, un hito que consolidó su lugar en la historia del teatro musical. Casi 20 años después, en 1971, recibió su segundo Tony por su papel en el exitoso revival de ‘No, no, nanette’.

Hellen Gallagher / IMDB

Su última aparición en Broadway fue en 1981, cuando reemplazó a Ann Miller en el musical ‘Sugar babies’, cerrando con broche de oro una etapa inolvidable en los escenarios de Nueva York.

Hellen Galagher: reconocida también en la televisión

Aunque su carrera en el cine fue discreta, Gallagher dejó una huella significativa en la televisión, especialmente en las telenovelas. De 1975 a 1989 interpretó a Maeve Ryan en ‘Ryan’s hope’, papel que le valió tres premios Daytime Emmy. También participó en series emblemáticas como ‘Ley y orden’ (1993), ‘All my children’ (1995) y ‘One life to live’ (1997).

Además de estos trabajos, apareció en otros dramas diurnos como Another World y fue estrella invitada en múltiples producciones televisivas, demostrando su versatilidad como actriz.

Hellen Gallagher / IMDB

Hellen Galagher en el cine

Participaciones cinematográficasEn el cine, Gallagher tuvo papeles destacados en películas como ‘Strangers when we meet’ (1960), donde compartió pantalla con Kirk Douglas y Kim Novak, y en Roseland (1977), dirigida por James Ivory. Su último crédito cinematográfico fue en ‘Neptune’s rocking horse’ (1997).

Hellen Gallagher será recordada como una artista integral que dedicó su vida al arte. Desde su deslumbrante debut en Broadway hasta sus emotivas interpretaciones en televisión, su carrera es un testimonio de la pasión y el compromiso con el entretenimiento.

