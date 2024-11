Muere querido presentador de concursos que se ganó el corazón del público

Chuck Woolery, el carismático y elocuente presentador de programas de concursos como ‘Wheel of fortune’, ‘Love connection’ y ‘Scrabble’ falleció a los 83 años.

Mark Young, coanfitrión del pódcast de Woolery, y amigo cercano, confirmó en un correo electrónico el domingo por la mañana que el conductor falleció en su hogar en Texas, acompañado de su esposa, Kristen. “Chuck era un querido amigo y hermano, y un hombre de gran fe. La vida no será la misma sin él”, expresó Young.

Woolery falleció en su hogar en Texas, acompañado de su esposa, Kristen, y en compañía de su amigo y coanfitrión de pódcast, Mark Young, según informó The Associated Press. Además de Kristen, Woolery es recordado por sus hijos Michael, Sean y Melissa.

“Chuck Woolery fue, sin duda, un talento excepcional. Los siete años que compartimos como los presentadores originales de Wheel of Fortune fueron realmente mágicos”, expresó Susan Stafford, quien co-condujo el popular programa junto a Woolery, en un comunicado a Fox News.

“No había nadie como Chuck. Tenía tanta energía y era la misma persona cálida, cariñosa y genuina fuera del escenario como lo era dentro. Era muy espiritual y compartíamos un verdadero amor por Dios, lo que lo hacía aún más valioso. Estoy muy agradecida de saber que lo volveré a ver”, continuó el comunicado.

¿Quién fue Chuck Woolery?

Chuck Woolery fue un carismático presentador de televisión estadounidense, actor y cantante, conocido principalmente por su trabajo en los populares programas de concursos ‘ Wheel of fortune’, ‘Love connection’ y ‘Scrabble’.

Nacido el 16 de marzo de 1941 en Bell County, Kentucky, Woolery se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la televisión estadounidense durante las décadas los 70 y 80.

Comenzó su carrera como cantante y, antes de alcanzar la fama como presentador, formó parte del grupo de rock ‘The avant-garde’ Sin embargo, en la televisión fue donde se volvió reconocido.

Estrella de la televisión en Estados Unidos

Su primer gran éxito llegó en 1975 cuando fue elegido como el presentador de ‘Wheel of fortune’ en su versión original, un papel que desempeñó hasta 1981. Durante su tiempo en el programa, ayudó a popularizarlo y fue clave en su éxito inicial. Aunque luego sería reemplazado por Pat Sajak, la participación de Woolery en el programa le permitió cimentar su estatus como estrella de la televisión.

En 1983, Woolery comenzó a presentar ’Love connection’, un programa que se convirtió en un fenómeno cultural, donde participantes elegían posibles parejas a través de videos de audiciones. Este show, muy adelantado a su tiempo, se convirtió en un hito en la historia de la televisión de citas. Su frase característica, “We’ll be back in two minutes and two seconds”, y su estilo relajado y amigable lo hicieron aún más popular.

Además de estos programas, Woolery también presentó ‘Scrabble’ (1984-1989) y otros programas como ‘Lingo’ y ‘Greed'. Su habilidad para conectar con la audiencia y su estilo único de conducción lo hicieron un referente en el mundo de los concursos televisivos. También incursionó en la actuación, en series como ‘Melrose Place’ y tuvo una participación en la breve bioserie: ‘Chuck Woolery: Naturally stoned’ en 2003.

A lo largo de su carrera, Woolery recibió varios reconocimientos, incluido su ingreso al Salón de la Fama de los Programas de Concurso de la Televisión Estadounidense en 2007. Aunque se retiró de la televisión en años posteriores, su legado perdura como uno de los presentadores más emblemáticos de la historia de la televisión estadounidense.

