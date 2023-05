Lenny Tavárez besa y baila sensualmente a fan en pleno show y enciende las redes

No es la primera vez que Lenny Tavárez sube a una fan al escenario para bailarle.

Recientemente, se viralizó en redes sociales un video en donde el cantante urbano Lenny Tavárez se dejó ver en una actitud muy seductora con una de sus fanáticas que asistió a uno de sus conciertos en Medellín, Colombia, generando un sin fin de comentarios.

La chica que subió Lenny Tavárez al escenario se dejó ver muy conteta / Instagram: @elgeneroofficial

En dicho video publicado en redes sociales, el famoso colocó a su fan en un sillón temático para la intimidad, en pleno escenario y comenzó a cantarle y bailarle, para luego, propinarle un tremendo beso en la boca mientras se escucha una bulla del público.

Así mismo, en el video se puede escuchar a Lenny Tavárez cantar ‘Toda’, canción que hizo junto a Rauw Alejandro, Alex Rose, Cazzu, y Lyanno. Al ritmo de la música, el famoso se fue acercando y bailando sobre el sillón a su seguidora, quien visiblemente se dejó ver emocionada.

Aunque la chica no se propasó con el artista, pues se limitó a sólo tocar partes que el artista permitió, como lo fue su pecho y sus piernas, Lenny se mostró más atrevido, ya que la agarró de las piernas para cargarla un poco, y posteriormente arrimar sus caderas, rozando zonas íntimas.

Sin embargo, fue esto lo que provocó una polémica en redes sociales, pues muchos acusaron a la joven que subió al escenario de haber permitido lo que le hizo el artista, solo porque es atractivo o famoso, alegando que si no fuera así, lo acusarían de acoso.

Lenny Tavárez encendió las redes con candente baile / Instagram: @lennytavarez

“Mi amigo el q no perdona ninguna”, “Cuando eres el menos que escribe y el de menos repertorio toca”, “Ven que si se fijan en el físico”, “Bueno esa muchacha se laxo se orinó y se lanzó sus 3 en ese mismo orden”, “dios perdona el no”, “si andas criticando el cuerpo de una mujer no deberías llamarte hombre”, “Admiro a Natasha, yo no podría tolerar eso jaja”, “Soy la única que no se para de reír?”, “Jajajajja la cara de la chica es muy chistosa”, son algunos de los comentarios en redes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el famoso sube a una de sus fanáticas al escenario, ya que en otras ocasiones es el mismo Lenny Tavárez quien comparte en sus redes sociales esa dinámica a la que él llama ‘la silla’ para que suban a tocarlo y bailar con él, sabiendo que al final podrían recibir un apasionado beso.