Lupillo Rivera recibió amenazas de su familia previo a su ingreso a La casa de los famosos 4

Se sabe que “La casa de los famosos” funciona como un confesionario abierto para todos los participantes del reality. A medida que transcurre el tiempo, se comparten confesiones, se abordan problemas y se revela el día a día de las celebridades fuera del escrutinio público. No obstante, algunos integrantes, aun sin desearlo, su vida sí es de dominio público como la de Lupillo Rivera y los pleitos que tiene con su familia.

Dinastía Rivera

Lupillo Rivera se sincera

Durante una grata conversación que tuvieron en el baño de ‘La casa de los famosos’, Lupillo Rivera se abrió con Maripily Rivera y le confesó varios de sus conflictos familiares. En la plática, el cantante reveló que ha sido amenazado por sus hermanos.

Todo comenzó cuando el intérprete le comentó a la actriz que había entrado en el reality show sin despedirse de sus padres. “Por qué no te despediste de ellos, ¿estás enojado?”. Le preguntó la empresaria, a lo que el mexicano le respondió: “No enojado. Es que no me gusta decirlo porque me siento débil como hombre”.

Entonces, Lupillo agregó que considera que sus padres deberían de intervenir en los conflictos de sus hijos para evitar más peleas y murmuraciones, especialmente en contra de él.

“Si te pones a hablar más de mí y hay 10 personas que me quieren, con tus comentarios negativos, ya habrá solo siete que me quieran, ya me quitaste tres” Lupillo Rivera

El patriarca de la dinastía Rivera habló frente a las cámaras. / Instagram

Por su parte, Maripily le dio un consejo: “He tenido problemas fuertes con mis hermanos, pero nunca les he dejado de hablar, mantengo la paz. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos si ellos no están con nosotros, entonces, cuando no están viene el arrepentimiento y dices: ‘Me hubiese gustado pedir perdón o mantener la paz’, aunque tú sepas que están hablando de ti, no importa”.

Además, la actriz aconsejó al cantante que, al concluir su participación en el programa del reality, visité a sus padres y buscara la reconciliación con sus hermanos.

Lupillo Rivera fue amenazado presuntamente por sus hermanos

No obstante, Lupillo lo consideró complicado, ya que afirmó que antes de ingresar a ‘La casa de los famosos 4’ lo amenazaron.

“Pero es que ha sido tan fuerte… Yo antes de entrar, me amenazaron dos de ellos”. Lupillo Rivera

Según el reconocido artista, sus familiares intentaron intimidarlo revelando detalles sobre sus anteriores divorcios, los cuales habían sido ampliamente comentados por los medios de comunicación. Esta acción tenía como objetivo perjudicar su imagen como cantante, y el cantante expresó sentir que cada vez que intenta avanzar, sus familiares lo obstaculizan, generándole un retroceso constante.

Lupillo fue amenazado antes de entrar a la casa 😱#LCDLF4

“Los divorcios míos fueron muy anunciados y ellos guardaron todo eso que pasó hace veintitantos años para usarlo en contra de mi ahorita. Para hacerme daño en mi carrera, no para sacar dinero, nomas pa hacer daño. Si yo trato de avanzar dos pasos ellos me retrasan cuatro o cinco” Lupillo Rivera

Maripily aconseja a Lupillo que sea transparente. Sin embargo Lupillo asegura que no importa cuanto se esfuerce, sus hermanos “se encargan de poner esa duda en ti. Cualquier cosa negativa que dicen mía, crece la duda y ha pasado así ya por treinta y tantos años”

Juan Rivera y Rosie Rivera son los que más pleito han tenido con el cantante.

