Matthew Underwood, actor de la serie Zoey 101 revela que fue víctima a los 19 años de abus0 por su agente

El canal Nickelodeon sigue en boca de todos. Luego de los testimonios de ‘Quiet on set: The dark side of kids TV’, en los que Drake Bell confesó que sufrió abuso sexual por parte de Brian Peck empleado de la empresa.

Debido está situación Matthew Under, quien interpretó a Logan Reese en la exitosa serie Zoey 101 que se transmitió del 2005 al 2008 en el canal de Nickelodeon.

Elenco de la serie Zoe 101 / Redes sociales

Underwood ocupó su cuenta de Instagram y ahí reveló que lamentablemente el también fue víctima de @bus0 s3xu@l cuando tenía 19 años.

Matthew Underwood confesó que abus@d0 por primera vez a los 12 años

El actor aseguró que jamás había querido de este evento tan traumático en su vida. Sin embargo, quiso visualizarlo, pues para ayudar a otras víctimas que están pasando por esto o pasaron por un abus0.

“Voy a compartir con ustedes algo de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que sinceramente no es su asunto”. Matthew Underwood

Matthew contó que cuando tenía 12 años, el padrastro de uno de sus mejores amigos abus0 de él.

Matthew Underwood “Perdí a los mejores amigos que había tenido nunca porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el ac0so personal y la traición provocados por un hombre en el que confiaba como en un padre para mí”.

El actor confesó que también fue agredido por su agente

En esa misma publicación Underwood confesó que vivió otra terrible experiencia con su exagente.

“Cuando tenía 19 años, fui abusado s3xu4lmente y luego agredido por mi agente de entonces, que había dedicado bastante tiempo a ganarse mi confianza como amigo y mentor. Una vez más, traicionó mi confianza y destrozó mi imagen de mí mismo. Lo denuncié a la agencia y desde entonces le han despedido, aunque sigue en activo en el sector”. Matthew Underwood

En dicha publicación Matthew también agradeció a sus actuales agentes Lauren Green y Sam Hampton.

Matthew Underwood “Quiero dar las gracias a Lauren Green por cubrirme literalmente las espaldas desde que tenía 8 años. El único período de mi vida que no estaba representado por ella, fue el año y medio que tuve esta experiencia de mierda con este otro agente. Si no fuera por Lauren y Sam, nunca habría estado en una pantalla de nuevo”.

Finalmente, el actor confesó que recibió varios mensajes que supuestamente le deseaban a él y su madre arder en el infierno y lo llamaron “defensor de pederastas”, por no querer hablar en público sobre el documental Quiet on set.

“Esas palabras de odio apenas me afectan hoy, pero imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro. Así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes pueden reconocer que solo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silenció, buenas razones, razones personales”. Matthew Underwood

¿Quién es Matthew Underwood?

Matthew Dill Underwood es un actor, productor, empresario, guitarrista y modelo retirado. El famoso nació el 23 de abril de 1990 en Fort Pierce, Florida, Estados Unidos.

La carrera de Underwood comenzó cuando solo tenía seis meses cuando comenzó a ganar concursos. Años después comenzó a modelar en pasarelas e hizo anuncios y trabajó también como bailarín en diversos videos y shows.

Pero la fama llegó cuando tenía 14 años, ya que se unió al elenco de la serie para adolescentes Zoey 101, con el papel de Logan elevó su fama a nivel mundial.

Fue en el 2009 cuando el joven participó en la película Reality horror Night, pero un año más tarde decidió retirarse de la industria. Fue hasta el 2023 que regresó a la pantalla chica cuando Jamie Lynn Spears anuncia que había una producción de una película titulada Zoey 102.

