Muere famoso cantante, a los 32 años; su familia pide ayuda para costear los gastos del funeral

Hace algunas horas, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Doug Kiker a los 32 años, quien es conocido por haber hecho llorar a Katy Perry durante su presentación en el programa ‘American Idol’.

La noticia fue confirmada por los familiares del también llamado ‘el Basurero cantante’. A través de redes sociales, sus hermanos expresaron estar muy dolidos, al igual que el resto de la familia, por su pérdida.

“¡Es con un gran corazón que tenemos que anunciar el fallecimiento de mi hermano Douglas Kiker, que fue tan querido y muchos extrañaremos! Por favor oren por nuestra familia, ya que vamos pasando este momento difícil”, expresaron.

¿De qué murió Doug Kiker, cantante que hizo llorar a Katy Perry?

Hasta el momento, la familia de Doug Kiker no ha querido dar declaraciones sobre el motivo de su muerte. No obstante, han suplicado la ayuda del público para costear los gastos del funeral.

A través del portal GoFundMe, mencionaron que, en estos momentos, se les dificulta darle un último adiós digno, por lo que piden donaciones para poder lograrlo, prometiendo que todo lo recaudado, “por mínimo que sea”, será destinado de manera exclusiva para los gastos funerarios.

“Ahora nos queda la difícil tarea de traerlo a casa y cubrir los gastos funerarios. Estamos pidiendo ayuda para honrar la memoria de Douglas y darle una despedida digna. Cualquier contribución, sin importar la cantidad, se destinará directamente a los gastos funerarios y nos permitirá sobrellevar este momento difícil sin una carga financiera adicional”, explicaron.

A muchos fans les ha llamado la atención que los familiares, en la solicitud, resaltaran que no podían “traerlo a casa”, algo que ha despertado muchas teorías. Entre la más sonada es que murió en otro estado o país. No obstante, nada ha sido confirmado hasta ahora.

Fallece Doug Kiker, exparticipante de American Idol / Redes sociales/Pixabay

Así fue como Doug Kiker hizo llorar a Katy Perry

En 2020, Doug Kiker participó en la temporada 18 de ‘American Idol’. En aquel entonces, Katy Perry, quien dentro de poco se presentará en México, era una de las juezas.

‘El Basurero cantante’ interpretó ‘Bless the broken road, una canción del artista Rascal Flatts, impresionando a los críticos, principalmente a Perry, quien hasta rompió en llanto y no dudó en darle un caluroso abrazo tras su presentación.

Este emotivo momento quedó en la memoria de los internautas, quienes aplaudieron su gran talento. Incluso, algunos aseguraron que ha sido de los mejores concursantes que se ha presentado en el icónico reality de canto.

¿Quién era Doug Kiker, cantante famoso por hacer llorar a Katy Perry?

Doug Kiker fue un cantante nacido en Alabama. Saltó a la fama gracias a su participación en ‘American Idol’, donde se ganó el corazón de todos por su gran talento y carisma.

Cuando se presentó en el show de canto, Lionel Richie, otro de los jueces, no solo lo felicitó, también resaltó su gran esfuerzo y valor para presentarse ante las cámaras.

“Para un hombre que no tiene ni idea de lo que puede hacer su voz, para un hombre que no tiene ni idea de en qué tono canta, para un hombre que no tiene ni idea de quién demonios puede ser, está aquí para hacer una cosa: intentar demostrarle a su hija que es alguien. Quiero que todos te digamos que eres un hombre excepcional”, indicó.

Tras esto, no se supo mucho de la celebridad, pues se mantuvo alejada del ojo público. Se sabe que le sobreviven dos hijas pequeñas, a quienes solía presumir con orgullo en sus redes sociales.

