Peso Pluma rinde homenaje a Jenni Rivera en Coachella; su hijo reacciona en vivo

Este fin de semana, el festival Coachella realizado en Indio, California es el tema de conversación por los artistas mexicanos que representaron al país en el popular concierto, al cual también asisten como audiencia artistas como Justin Bieber, Becky G, entre otros actores y famosos.

Peso Pluma fue uno de los artistas que se presentó en el festival y logró ser uno de los actos más memorables gracias a la producción del mismo.

Además de presentar coreografías y un repertorio musical con distintos géneros en los que ha incursionado además de los corridos tumbados, Peso Pluma rindió un homenaje en el escenario a esos ícenos mexicanos a los que admira como: Jenni Rivera, Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, Miguel y Miguel, Joan Sebastian, Alfredo Olivas, Ramón Ayala, Los Tucanes de Tijuana y más.

Que bonito gesto de Peso Pluma al poner en la pantalla a todos los artistas que han aportado su arte a la música mexicana; Chalino Sánchez, Jenni Rivera, Valentín Elizalde, Joan Sebastián, Ariel Camacho, etc. #Coachella pic.twitter.com/UNp1QLmVh0 — Eric Pedraza (@EricPedraza) April 13, 2024

Peso Pluma exhibió las imágenes de estas figuras emblemáticas de la música regional mexicana mientras interpretaba el tema ‘Lady Gaga’, emocionando a todo el público, pero más a Johnny López, el hijo de la desaparecida Jenni Rivera, quien se encontraba entre la audiencia.

Johnny se quedó sorprendido al ver a su mamá en las pantallas de este conocido festival gracias a la ‘Doble P’, así que su reacción ya se hizo viral en redes sociales.

Al ver a su madre proyectada en las pantallas gigantes del escenario, el hijo menor de Jenni gritó: “Oh sh*t that’s my mom. That’s my motherf*cker mom (Oh mi*rd4, esa es mi mamá)”, luego, Johnny volteó la cámara de su celular hacia él y expresó muy conmovido: “Creo que voy a llorar”.

El hijo de Jenni Rivera viendo el homenaje que Peso Pluma le rindió a su madre😭 AHHH pic.twitter.com/JoaX5RK6eI — miriam (@mirimlp) April 13, 2024

Peso Pluma representa a México en Coachella

Al terminar su presentación, el cantante compartió algunas fotografías del show y escribió: “Pesochella 2024. Como siempre es un honor representar a mi país y mi cultura en todos lados. Gracias Coachella por tanto amor en este primer show. Arriba México y arriba los corridos”.

Orgullosos de su presentación, otros artistas con ascendencia mexicana que han logrado fama internacional le dejaron comentarios, tales como: Becky G, quien le dejó una bandera mexicana y brillos; Camila Cabello también le escribió en español: “arriba México ch*ngao”.

Otros artistas mexicanos como Junior H y Gabito Ballesteros también le dejaron saber lo orgullosos que están de que el cantante represente a México en eventos de tal magnitud.

