Querido actor con fama de mujeriego confiesa que tuvo encuentros con hombres

El actor Charlie Sheen, querido exprotagonista de la serie Two and a half men sorprendió esta semana al compartir fuertes revelaciones sobre su vida íntima.

Charlie Sheen, quien anteriormente llegó a confesar que tuvo un adicción s3*..., decidió abrirse por completo sobre su pasado, abordando no solo sus relaciones con mujeres, sino también su consumo de sustancias, alcohol y sus encuentros con hombres.

Charlie Sheen revela que ha tenido encuentros íntimos con otros hombres / Facebook: Charlie Sheen

Charlie Sheen estrena documental en Netflix: ¿Cuándo estrena?

El actor Charlie Sheen comparte estas confesiones en dos proyectos recientes: su libro biográfico The book of sheen, que se lanzará el próximo 9 de septiembre, y el documental aka Charlie Sheen en Netflix, que llegará a la plataforma el próxmo 10 de septiembre.

Ambos proyectos muestran la vida del actor sin filtros, marcada por excesos y polémicas. En el documental, Sheen revela cómo esos excesos casi arruinan su carrera y cómo fue víctima de chantajes y extorsión.

¿Qué enfermedad tiene Charlie Sheen?

Charlie Sheen es VIH positivo. El 17 de noviembre de 2015, el actor reveló públicamente su diagnóstico en una entrevista con el programa Today de la cadena NBC, afirmando que había sido diagnosticado aproximadamente cuatro años antes

Desde entonces, Charlie Sheen ha estado bajo tratamiento antirretroviral, un régimen estándar para controlar el virus. En 2016, se sometió a un tratamiento experimental con una medicina inyectable semanal. El actor se encuentra bien de salud.

Sheen ha sido un defensor activo de la prevención del VIH. En entrevistas ha explicado que sus conductas de alto riesgo incluyendo consumo de diversas sustancias y múltiples parejas sexuales, lo llevaron a contraer el virus.

¿Qué dijo Charlie Sheen sobre sus encuentros con otros hombres?

En el documental, Charlie Sheen, quien en 2015 compartió su diagnóstico de VIH, admitió con franqueza su deseo de explorar con su sexualidad: “Le di la vuelta al menú”, dice Sheen al referirse a sus experiencias con hombres, las cuales inició después de años de mantener varias relaciones con mujeres.

Según explicó, fue una manera de probar algo nuevo y explorar sin miedo al juicio.

En una entrevista con Good morning America, Charlie Sheen admitió que sus encuentros con hombres comenzaron cuando empezó a usar cr@... ck. “Eso fue lo que lo inició. De ahí salió, ese fue el chispazo”, afirmó.

"¿De dónde vino? ¿Qué pasó?”, continuó. “Al final yo estaba como que… ¿sabes qué? ¿y qué? ¿qué importa? Algo de eso fue raro. Mucho de eso fue sumamente divertido, y la vida continúa”, concluyó.

