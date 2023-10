Shakira: Revelan la verdadera identidad de la mujer que fue empujada por la cantante

Hace poco, se viralizó un video donde se observa a Shakira empujar a una mujer que la estaba esperando cerca de su camioneta para grabarla con su celular, lo que provocó mucha polémica en redes sociales.

Aunque el controversial clip se compartió desde el mes pasado, se hizo tendencia en los últimos días debido a las acusaciones que han surgido en contra de la barranquillera por presunto maltrato laboral.

En medio del escándalo, el programa Despierta América reveló que la mujer empujada no era una fanática de cantante, como muchos supusieron en un principio.

Durante una de sus más recientes transmisiones, los conductores del noticiero matutino mencionaron que la “víctima” no era otra que Lucy Mebarak, quien es su hermana.

“Ahí ven las imágenes, a la señora en concreto. Creo que es una de las escuelas en Colombia. Ahí se ve a Shakira quitándola a un lado. Resulta que esa señora es su hermana, Lucy Mebarak. Lo hizo, pero era su hermana”, expresó uno de los presentadores.

Esta información generó una especie de debate en el show, pues algunos de los presentes aseguraron que Shakira nunca sería grosera con sus fans, mientras que otros afirmaron que no debió portarse así con su familiar.

“Yo no sé como reaccionaría si mi hermana me empujara. Aunque sea su hermana, no se ve bonito, porque se presta a malinterpretaciones”, manifestó otra conductora.

Shakira no se ha pronunciado ante esta nueva polémica / Instagram: @shakira

Internautas reaccionan a la revelación

Por supuesto, saber que la mujer empujada era la hermana de Shakira generó mucha controversia en redes sociales. Algunos internautas manifestaron que “así se llevan los hermanos”, en tanto que otros criticaron la situación.

“¿O sea que a la familia sí la puede tratar con la punta del pie?”, “No sean exagerados”, “Así se llevan los hermanos”, “Trata a su entorno como lacayos”, “Claro que lo veo diferente, ahora lo veo peor”, “Tal vez andaba de malas”, “Existen cosas peores”, comentaron algunos usuarios.

