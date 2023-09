Tiziano Ferro se divorcia de su esposo 15 años mayor que él, a un año de haber sido padres

Tiziano Ferro se une a la lista de celebridades que terminó con su pareja en este 2023.

El cantante italiano compartió a través de su cuenta de Instagram, su divorcio de Victor Allen, quien es 15 años mayor que él y con quien tiene dos hijos. Apenas en febrero de 2022 anunciaron que se habían convertido en padres.

En su comunicado, Tiziano dijo que cancelaría sus conciertos porque ha estado enfrentando este momento en silencio, y debido a su proceso de divorcio, no puede salir de Los Ángeles.

“Mis queridos amigos: siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, me emocioné muchísimo con la idea de presentarles este libro. Pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentaciones. En el último año, he estado lidiando con la dolorosa separación de mi marido Victor, en silencio y aislamiento”, comenzó en su escrito.

Y continuó dando detalles del proceso legal de la separación: “Recientemente, he iniciado un proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos, ni dejarlos atrás, porque están predominantemente bajo mi cuidado”, indicó.

El cantante publicó este comunicado en tres idiomas: italiano, inglés y español, y continuó disculpándose con su público. Dijo que es momento de estar con su familia: “Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira del verano pasado. Sin embargo, ahora, el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos”.

Tiziano Ferro canceló conciertos para estar junto a sus hijos en medio de su separación / Instagram

Finalmente, el cantante indicó que no le gusta decepcionar a su público y lamenta verse en esta situación: “Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés. Ustedes significan el mundo para mí. Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida. Los amo y espero verlos pronto”, concluyó.

Recordemos que Tiziano y Victor tuvieron a sus hijos en Estados Unidos, un niño y una niña, de los que se desconoce más información. No se sabe si usaron la subrogación de vientre u otro método, ni su fecha de nacimiento.

“Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda unas semanas más tarde: esta vez un niño”, escribió en su momento al dar a conocer que era papá.

Tiziano y Victor habían formado una familia juntos / Instagram

Tiziano también había expresado que su mayor deseo era que Italia reconociera que sus hijos tenían dos padres del mismo sexo.

“Cuando fui al consulado italiano para inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Víctor fue como una bofetada. Así que nunca los registré. En estas condiciones que distorsionan la realidad de su existencia en el mundo, no tendrán pasaporte italiano”, comentó al respecto.