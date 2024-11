¿Una más? Famoso cantante le habría sido infiel a su famosa novia; lo comparan con Nodal y Peso Pluma

La relación entre Mauro Ezequiel, mejor conocido como Duki y Emilia Mernes ha sido uno de los romances más seguidos de la música urbana, pero recientemente se ha visto envuelta en una controversia que ha puesto en jaque a todos los involucrados.

Los rumores de infidelidad de Duki a Emilia Mernes

La polémica comenzó cuando circularon capturas de pantalla y videos que insinuaban una posible infidelidad por parte de Duki. En un chat filtrado, se veían mensajes que comprometían al cantante argentino, aparentemente manteniendo conversaciones con otra mujer que no era su novia, la cantante Emilia. Estos mensajes rápidamente fueron compartidos entre los fans, generando un escándalo que ya se volvió viral.

Es importante mencionar que la autenticidad de estas pruebas no ha sido probada, por lo que muchos fans de Duki han mencionado la posibilidad de que podrían ser fácilmente manipuladas o malinterpretadas.

como que al final los chats de duki con la chica esa eran reales?? no puede ser hermano, son todos iguales pic.twitter.com/iQfNaR7WGA — gab (@itswiftrp) November 9, 2024

La situación se intensificó cuando se reveló que, en medio de la controversia, Duki había anunciado que destinaría parte de sus ganancias por conciertos en Europa a causas benéficas como a los damnificados por la DANA en Valencia, España, lo que, irónicamente, fue utilizado como un distractor de la polémica. Fue entonces cuando una mujer presentó una serie de mensajes, en los cuales Duki le habría solicitado contenido íntimo.

Por si fuera poco, ha aparecido un video reciente de Duki en México, donde aparece junto a una mujer desconocida, lo que ha encendido aún más la controversia. Además, varios chats antiguos también han sido filtrados, mostrando conversaciones con una persona que aún no ha sido identificada, lo que añade aún más incertidumbre sobre la situación a la que ni Duki ni Emilia han salido a aclarar ni a decir lo que podría suceder con su futuro como pareja.

Duki y Emilia rodeados por la infidelidad / Instagram

Comparan a Duki con Nodal y Peso Pluma

El escándalo ha causado un alboroto en las redes sociales, dividiendo las opiniones. Algunos fans de Duki defienden al cantante, alegando que todo se trata de rumores infundados o de una mala interpretación de los hechos. Sin embargo, otros no tardaron en expresar su descontento por los mensajes y hasta compararon al cantante con Nodal y Peso Pluma, quienes han estado en el ojo del huracán por sus “infidelidades” y que también tenían relaciones con famosas argentinas como Cazzu y Nicki Nicole.

-Quienes andan contigo?

-No te preocupes amor no vamos hacer nada, es un plan tranqui, nomas vinieron Peso Pluma, Nodal y Duki pic.twitter.com/3nRkWM7Tig — 𝕲𝖗𝖔𝖘𝖘 (@xGross0x) November 9, 2024

Mujer con la que Duki supuestamente se mensajeó, rompe el silencio

La mujer que filtró la conversación que habría tenido con Duki, de nombre Lula, habló en exclusiva con Minuto Neuquén y dijo que el contacto comenzó cuando ella como cualquier fan, respondía a todas sus historias de Instagram.

“Yo siempre fui fan de Duki y le respondía sus historias, como hace cualquier seguidor; jamás pensé que en algún momento iba a ver esos mensajes. Un día, viendo quién había visto mis historias, vi que él había visto una, y me sorprendió. A los dos días, había salido de bailar con mi novio, estábamos volviendo y me llega un mensaje de él cerca de las 6 de la mañana. Me había respondido un mensaje viejo y me puso ‘Gracias’. Al toque le respondí y le puse: ‘Hola! Te amo’, y empezamos a hablar”, contó.

“Ahí fue que pasó todo esto, en ese contexto. Me contó que se estaba yendo a Chile, que iba a tocar con un amigo que se llama Pablito Chile. Me mandó fotos de su cara desde el avión, para probar que era él y no era un manager o algo así. Cuando se quedó sin señal, quedó ahí y no hablamos más”, continuó.

Ella es la fan / Redes sociales

La joven denunció que el asunto escaló porque una amiga suya fue quien filtró las conversaciones y luego los fans de los involucrados se fueron en su contra. Además de que aclaró: “Si ellos estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté; no soy ninguna mentirosa. Yo no le mandé ninguna foto explícita ni de nada de eso. Por eso él me puso que estaba para ver un poco más”.