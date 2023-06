Yailin, La más Viral le tira a Anuel con su nuevo éxito Narcisista; ¡facturando al estilo Shakira!

La relación entre Anuel y Yailin, La Más Viral, ha dado mucho de que hablar y es que nació tras la culminación del romance tan querido por el público del cantante con Karol G.

Debido a que su relación fue muy pasional, puesto que luego de un tiempo la pareja decidió casarse y terminaron por convertirse en padres, no obstante antes de que naciera la hija de los famosos, estos decidieron culminar con su relación.

Algo que causó receló en Yailin, ya que se especulaba que ella quería retomar la relación, pero Anuel ya no tenía interes.

En ese contexto y portando la bandera de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, la famosa optó por sanar la ruptura de su relación sacando un tema que hablara de su ex.

Esto lo dio a conocer por medio de Instagram en donde se mostró cantando su emotiva bachata, la cual incluye algunas indirectas, muy directas para el padre de su hija:

“Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola. El karma te va a devolver pa’ atrás. Real hasta la muerte y te volviste na”, reza la canción.

Yailin fue duramente señalada por haber sido pareja de Anuel. / Instagram: @yailinlamasviralreal

La nueva canción se titula Narcisita y al momento ya se encuentra en todas las plataformas, incluso la letra deja entrever que aunque él la busque ya no tiene deseos de regresar:

“Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista”, continúa la melodía.

Pero esas no solo las únicas líneas: “ahora no vengas con tu carita de ‘yo no fui’, cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di. Quisiste parar mi camino, pero yo seguí".

Anuel se la ha pasado mandando indirectas a Karol G. / Instagram: @anuel

E incluso lo señala de sacar el lado que no conocía en el peor momento: “una serpiente envenenó mi corazón de seda, sacaste tu doble cara en el momento peor”.

Yailin asegura que puede sacar adelante a su hija sola

En la más reciente entrega de Premios Heat 2023, la cantante fue cuestionada sobre su vida amorosa y es que se corrió el rumor que el cantante Tekashi se encontraba tras ella y que hasta le regaló una lujosa camioneta.

Yailin fue fiel al estilo de Shakira y facturó con su rompimiento. / Instagram: @yailinlamasviralreal

Pero la famosa aseguró que al momento se encuentra soltera: “las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelante”.