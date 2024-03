8M: Ferka marchó por la ‘Ley vicaria'; siguen los ataques de su ex y aún no recibe pensión para su hijo

A finales de 2022, Ferka y Christian Estrada dieron de qué hablar al separarse repentinamente después del bautizo de su hijo. En su momento no se supo lo que pasaba hasta que ella denunció que sufrió vi0l3nci4 emocional al lado del padre de su hijo, y rompió en llanto en el programa ‘Hoy’ contando que su exsuegra se metió a un pleito el día que era muy especial para la familia, al ser el bautizo de su pequeño.

Después de la ruptura, Ferka denunció que Christian no le daba pensión a su hijo y vivieron un episodio de horror cuando a base de supuestos engaños con un presunto abogado, Estrada quiso quitarle al pequeño en un lugar público. Esto hizo que María Fernanda entrara en un estado de ansiedad y angustia, por lo que siguieron este tema en los juzgados y Estrada fue detenido por unas horas.

Año y medio después de este pleito, Estrada ha dicho que su ex no lo deja ver a su hijo hasta que no dé una pensión de varias decenas de miles de pesos, que a decir de él, no necesita, y se ha defendido diciendo que cumple con darle pañales, entre otros artículos para su bienestar y desarrollo, lo que ha sido negado por Ferka.

Además, mientras Christian participaba en ‘La casa de los famosos’, la actriz sacó a su pequeño del país, lo que causó furia en Christian cuando se enteró y la acusó con las autoridades, pero una vez más, Ferka dijo que estaba asesorada e hizo todo bajo la ley.

Ferka ha denunciado que sufre violencia emocional por parte del padre de su hijo / Instagram: @estradac11 @inseparables.mx

¿Qué es la Ley Vicaria y por qué Ferka marcha por ella?

Después de todos estos episodios, Ferka recordó cuando salió a marchar el 8 de marzo del año pasado, en el Día Internacional de la Mujer, por la Ley Vicaria. Esta defiende a las mujeres del daño que se les causa por medio de sus seres queridos, especialmente de sus hijos.

La viol3nc1a vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-fililial. Utilizando la vi0l3ncia.

A finales de 2022 se aprobó la Ley Vicaria en México, misma que precisa que se incurre en vi0l3ncia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la identidad y salud, vi0lente física, económica, psicológica o s3xu4lmente a las hijas e hijos de las mujeres; interponga procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para impedir la convivencia o guarda y custodia con el propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o s3xual a las mujeres, según indica la Cámara de Diputados.

En sus redes sociales, Ferka se mostró con pancartas en las que se lee, “Pido justicia, no favores” y “marcho por Ley vicaria”.

María Fernanda Quiroz se manifestó por segundo año consecutivo por esta causa, esta vez a través de sus redes sociales, ya que Christian Estrada fue liberado pese a que le hizo creer a Ferka a través de una persona que ella calificó como ‘pseudo abogado’ que él tenía la custodia de su hijo y se lo arrebató bajo este argumento.

La actriz colocó una fotografía en la que recuerda que marchó vestida de morado y junto a sus amigas Tania Rincón y Mariana Andrade.

Ferka con sus amigas en la marcha del 8M del año pasado / Instagram

¿Qué dice Christian Estrada?

Recientemente el ex de Ferka declaró en un juego de ‘besar, m4tar y casar’ que m4taría a la mamá de su hijo. Se casaría con Alicia Machado y besaría a Aleska Génesis. Sus declaraciones fueron reprobadas por Ferka diciendo: “Aquí está el hombre que dice respetar a la mujer. Dejo aquí una prueba de que no sabe respetar a la madre de su hijo #CalladitaNoMeveoMásBonita”.

Aquí está el HOMBRE que dice respetar a la mujer . Dejo aquí una prueba de QUE NO SABE RESPETAR A LA MADRE DE SU HIJO. #calladitanomeveomasbonita pic.twitter.com/GKxImgNC4B — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) March 2, 2024

Estrada replicó con un mensaje a su ex pidiéndole que priorice el bienestar de su hijo: “A mí me hicieron preguntas. Fue parte del trabajo. Este hombre es el padre de tu hijo. Es una mujer que siempre voy a respetar. Siempre la voy a amar por ser la madre de mi hijo. Mi mensaje para es que se enfoque en el niño, en los derechos del niño. Usted ya tiene a su pareja, sea feliz. Mejor enfócate en arreglar las cosas para nuestro hijo”, indicó.