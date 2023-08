¿A Marcela le incomodó que Poncho viera a sus compañeras en bikini? ¡Responde a Ferka y Sofía!

En el reality causó revuelo que Poncho de Nigris dijo que no conviviría con sus compañeras cuando paseaban en bikini, pero los internautas lo cacharon viéndolas.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, se ha caracterizado por ser polémica junto a su esposo y ahora más con las controversias que se generaron en La casa de los famosos México donde él quedó en tercer lugar.

Marcela estuvo como invitada en el pódcast, Karime kooler, donde participó en una dinámica en la que tenía que escoger ‘qué prefieres’, si a Ferka o a Sofía Rivera Torres.

Entonces, la esposa de Poncho aprovechó para responderles. Se refirió a un video en el que la llamaban insegura porque Poncho había expresado en La casa que no quería estar cerca de sus compañeras del reality cuando estuvieran en bikini por respeto a su esposa. Esto generó un debate dentro y fuera de La casa en su momento.

Al respecto, ‘la Musa’ dijo: “Mi marido ya es un viejo lobo de mar. Está cañón que a él se le diga qué hacer. Él hace las cosas por decisión y por convicción. En el matrimonio son acuerdos y traían el rollo de por qué él no quería convivir con las mujeres en la casa y él decía, ‘sí convivo pero yo decido con quién me junto’, y traían un tema que si las que usaban tanguita y tal, y dice, ‘póntela pero yo no voy a estar al lado tuyo porque yo tengo responsabilidad afectiva y mi esposa quién sabe cómo le esté yendo afuera’ ¿sabes? Con este tema”.

La también cantante dejó claro que esa fue una decisión de su esposo para respetarla. Sin embargo reconoció que: “Eso no le quita el instinto de hombre y que vean y tal. O sea, no vamos a decir que ‘ay, yo nunca he volteado a ver a nadie’. Claro que no podemos decir eso, pero no tenemos cámaras viéndonos todo el tiempo y tenemos como esta decisión de respeto. Tampoco somos mojigatos y de ‘ay no (veo)’. O sea somos adultos maduros y también responsables. Sabemos lo que tenemos, digo. Yo sí sé lo que tengo y yo creo que él también”.

En cuanto a las críticas que recibió por parte de Ferka y Sofía en La casa quienes dijeron que, al parecer, cualquier cosa podía tambalear su relación porque era frágil, Marcela comentó: “Yo decía, bueno, pues sí, pero en el matrimonio los casa-dos deciden: dos. No la gente externa. Entonces cada quién tiene sus acuerdos”, explicó.

Y sobre la pregunta inicial que era a quién de las dos prefiere, Marcela sí dio un nombre y comentó sus razones: “Entonces yo prefiero a Ferka porque está en un momento importante de la vida de una mujer. Tiene un bebecito hermoso, pero independientemente de las cosas desafortunadas que hayan sucedido de contenido de un juego, de un programa que se va a acabar un día, seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo mujeres y a veces una mujer puede ser la peor enemiga de otra, y comúnmente, eso pasa. Entonces mis respetos como persona y como en la etapa que esté cada una”.

“Si me das a escoger entre una y otra, yo con Ferka me identifico un poco más, en el sentido de la maternidad. A lo mejor Sofía en algún momento lo tendrá”, añadió.

Además, se sinceró y dijo que no entendía por qué ha recibido ataques por parte de ellas: “Sí ha habido momentos en los que sí (hay agresiones) y dices: ‘como, ¿por?’”.

Marcela Mistral escogió entre Ferka y Sofía Rivera Torres / Instagram: @musamistral / @sofiariveratorres / @ferk_q

Finalmente, ‘Musa’ Mistral reveló si estaría dispuesta a entrar a una segunda temporada de La casa de los famosos México: “No diría ‘no’ jamás, pero sí el tema de mis hijos es fuerte para mí principalmente. Si es de Dios, que se acomode”, concluyó.