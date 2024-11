A Mariana Echeverría la corrieron de programa en vivo, excompañeras lo confiesan

La polémica en torno a Mariana Echeverría tras su participación en “La casa de los famosos México” sigue dando de qué hablar.

Ahora, sus excompañeras en el programa “Se Vale”, Tania Riquenes y Amanda Rosa, han revelado detalles inéditos sobre la abrupta salida de la comediante del programa de variedades que fue todo un éxito de 2007 a 2012, pero del que se ha hablado de un ambiente laboral cuestionable.

Tania y Amanda aseguran una estrecha amistad con Mariana Echeverría, pero no recuerdan un mal comportamiento de su parte como en LCDLFMX

En el pódcast ‘Mujer de fases’ , Tania Riquenes y Amanda Rosa compartieron experiencias poco conocidas sobre su convivencia con Mariana Echeverría durante su tiempo en “Se Vale”.

Las conductoras aseguraron que sí mantenían una relación de amistad y es por eso que luego del hate que recibió tras su participación en el reality de Televisa, al hacer memoria no recuerdan que en el programa, Mariana fuera así por lo que algo pudo haber pasado en todo estos años para que el comportamiento de Mariana fuera diferente.

“En ‘Se vale’ no hubo tema que para mi fuera relevante comparado con lo que acaba de ocurrir (en ‘La casa de los famosos México’). Tenía sus momentos, sí, al final se le subió, pero dentro de todo teníamos una convivencia muy chida.” Amanda Rosa

La salida de Mariana en vivo fue algo que tomó por sorpresa a todos en el foro, quien aseguró que, a pesar de su distanciamiento, no esperaba un final tan abrupto para su compañera en el programa

“Cuando la corrieron, para nosotros fue una sorpresa porque a parte fue en vivo”. Amanda Rosa

Tania y Amanda revelan como salió Mariana Echeverria de ‘Se vale’

“Estábamos como ‘arremángala, arrempújala’ y de repente ‘Mariana vete’. A parte groserísimo y antiprofesional porque eso no se hace. Ella acomodó el apuntador, pero según yo, ella no se lo apagó, ella se lo estaba acomodando, bajó el volumen porque a veces eran unos gritos que no la culpo (“por bajar el volumen y no escuchar los regaños), mencionó Amanda Rosa.

Las excompañeras de Mariana señalaron que este despido en vivo fue una muestra clara de la falta de profesionalismo y respeto.

“La señora interpretó que lo había apagado y la mandó a volar. Además, entregas tu juventud, tu salud física y emocional para que después simplemente te corran al aire. No estoy defendiendo nada, pero eso hubiera podido pasar conmigo y con Tania”. Amanda Rosa

Además, Amanda señaló que se dio cuenta de que cualquier persona podría ser remplazada con facilidad sin importar los años de esfuerzo.

“Así te das cuenta de lo desechable que eres en la televisión si no tienes tus palancas porque si tienes años de carrera o hija de, no vas a estar sujeta a eso”. Amanda Rosa

Tania Riquenes ya había hablado de Mariana Echeverría y sus actitudes en ‘Se vale’ en el pódcast ‘La mejor’

Aunque Tania aseguró que nunca sufrió malos tratos por parte de Mariana, lo que llegó a escuchar de sus maquillistas la hacían sospechar de ciertas actitudes.

“A mí me decían que hablaba a mis espaldas. Siempre me decían las maquillistas, pero tampoco yo lo sé porque nunca la escuché. Sí se alejó y sí me dolió porque sí la quiero y le deseo todo lo mejor. Ahora lo que le pasó está muy fuerte, pero nosotras no estuvimos en La casa de los famosos”, añadió.

Sin embargo, Tania en otro pódcast, aseguró que ver su comportamiento en el reality la hizo comprender la complejidad de su personalidad y las razones por las que algunos encontraban difícil trabajar con ella.

“La verdad, hace años que no tengo comunicación con ella, pero viendo lo que está sucediendo ahora en televisión, puedo entender mejor algunos aspectos de nuestra dinámica en ‘Se vale’. Trabajar con ella no siempre fue fácil,” mencionó Riquenes.