A Verónica Toussaint le había regresado el cáncer ¿sabía su final? Su último video deja en shock en redes

La repentina partida de la conductora, actriz y escritora Verónica Toussaint enlutó al medio artístico quienes desde hace unas horas se están dando cita en el Panteón Francés para darle el último adiós a su amiga.

Marta Guzmán, compañera de Verónica en el programa ‘¡Qué chulada!’ Fue una de las primeras en llegar y habló con los medios de la profunda tristeza que siente de saber que Vero falleció a consecuencia del cáncer de mama, enfermedad que las dos padecieron y entre lágrimas comentó: “Las dos pasamos por lo mismo y que ella no esté y yo sí es (duro) no se entiende”.

En este tenor, la conductora tiene conocimiento de que a Verónica le había regresado el cáncer. “Yo sabía que no estaba pasándola bien, pero nunca me imaginé esto. Sabía que le había regresado (el cáncer) después de que pasó por las quimios, radiaciones, que son muy duras. Sabía que le había regresado, pero no te esperas que muera”, comentó con la voz entrecortada.

Las publicaciones de Verónica Toussaint que hacen pensar que sabía lo que le esperaba

Entonces la prensa cuestionó a Marta sobre si habría la posibilidad de que Verónica supiera su destino luego de saber que el cáncer había regresado, pues en abril colocó la foto de una mariposa en sus redes sociales y escribió: “Ya mero”, como si supiera lo que pasaría.

Al respecto, la conductora dijo su opinión y aunque cada caso es distinto, mencionó lo que sabe al respecto clínicamente, según le ha informado su médico, siendo que padeció la misma enfermedad.

“Es posible que haya sabido eso porque, bueno, no sé, cada médico es distinto, pero mis médicos siempre me dijeron que entre más tiempo pasa, sobre todo hablando de cáncer de mama… me dijeron que entre más tiempo pasa de que te dio el cáncer y lo pudiste combatir con las quimios, con todo lo que te indican, entre más tiempo pasa, más difícil es que regrese, pero si regresa rápido, regresa muy agresivo. Entonces si esta información que les estoy diciendo se la dieron a ella, pues supongo que lo sabía”, compartió.

Además, en su perfil de Instagram, Verónica dejó un video donde se le veía demacrada, delgada y cansada, distinta a lo que solía lucir. En los comentarios, internautas han dejado opiniones como: “Hoy sabemos por qué se veía así y ya no salía. Un abrazo hasta el cielo Vero”.

Verónica Toussaint se fue en paz y rodeada de amor

Se sabe que Verónica estuvo alrededor de 10 días en el hospital con muchos malestares de la enfermedad, pero sus amigos del medio no la acompañaron en ese momento. Marta indicó que eso se debió a que esos días difíciles los tienes que “pasar con tu gente” y respetaban la decisión de Verónica de irse en paz, dejando mucho amor en los corazones de quienes la conocieron.

Igualmente, Marta compartió que fue gracias a ella que decidió checarse y así fue como fue diagnosticada con cáncer de mama. La conductora dice que tan solo dos meses después del anuncio de Vero, ella también tuvo que compartir la noticia de su lucha contra el cáncer, del cual se encuentra en remisión. Para ella, esta fue la huella más grande que le dejó en su vida, ya que gracias a eso pudo salvar su propia vida, aunque dice “nadie puede cantar victoria”.

