Abogada de Alexa Hoffman asegura que no cobra un solo peso por defenderla

La letrada aclaró que no hay un “modelo de víctima” respecto de cómo debería reaccionar Alexa Hoffman frente al abuso. Esto, porque se ha cuestionado el semblante de la hija de Héctor N frente a los sucesos.

Olivia Rubio aclaró en entrevista con el periodista Hugo Alexander Maldonado que no le ha cobrado un solo peso de sus honorarios a Alexa Hoffman por el caso de Héctor N y que tampoco se los cobrará en un futuro. Asimismo, explicó cómo es que fue absuelto de los siete cargos que se le imputan al acusado, menos por el cargo de corrupción de menores.

El tema de la absolución de Héctor N ha generado controversia en la opinión pública, pues, no se comprende cómo es que fue absuelto del delito de abuso sexual, no obstante, ha sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores de edad, agravado.

Ante esta ola de dudas y controversias, Olivia Rubio brindó esa entrevista para el canal de YouTube de Maldonado en la que, entre otros temas, explica cómo es que las víctimas no tienen una forma específica para reaccionar frente al abuso, esto, a raíz de que la periodista Verónica Gallardo cuestionara que Alexa Hoffman no luce, según ella, “confundida” por los sucesos.

Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, habló sobre si ha recibido sus honorarios / Instagram: @alexaa.hoffman

Olivia Rubio aclara si Sergio Mayer le ha aportado dinero

La abogada de Alexa Hoffman detalló cómo es que las víctimas de abuso no tienen una manera de reaccionar frente a dichos abusos. Esto se debe a que, según la letrada, no hay “un modelo de víctima”, asimismo, señaló que Alexa Hoffman es reconocida como víctima por parte del Estado.

“Las víctimas no tienen una forma de comportarse, no hay una forma en cómo tenga que llorar, o tengan que sonreír o no sonreír… las víctimas no tienen la obligación de comportarse, verse, llorar, sonreír o no sonreír de cierta manera”, enfatizó Olivia Rubio.

Respecto del papel de Sergio Mayer en el caso de Héctor N, Maldonado aprovechó para preguntar si Mayer estuvo en algunas de las audiencias, a lo que, tajantemente, Olivia Rubio aclaró que el actor no ha estado presente en ninguna audiencia.

Abogada de Alexa Hoffman aclara si recibe dinero de Sergio Mayer para defender a la víctima / Instagram: @alexaa.hoffman

Asimismo, la abogada respondió el cuestionamiento de Maldonado respecto de sí Sergio Mayer ha aportado dinero para apoyar la defensa de Alexa Hoffman. Ante esto, la abogada respondió dijo que Mayer no ha aportado ninguna cantidad de dinero, ni tampoco le ha pagado a ella sus honorarios por defender a Alexa.

“En absolutamente nada. A mí no me ha pagado un solo peso, no ha pagado absolutamente nada, no ha tenido ninguna intervención más que presentarme a Alexa”, aclaró Olivia Rubio.