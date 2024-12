Ricardo Peralta: Su abuelita lo defiende de las críticas y lanza contundente “petición” a todos sus “haters”

En definitiva, los últimos meses no han sido nada favorecedores para Ricardo Peralta. Tras su participación en ‘La casa de los famosos México’, ha sido objeto de críticas y memes, pues la audiencia aún no le “perdona” los comentarios que llegó a hacer durante y después del reality.

La situación solo empeoró después de que recientemente pidiera dinero a sus fans por el “desfalco financiario” que tuvo luego de su viaje a Londres. Si bien el creador de contenido aclaró que todo se trató de una broma, mucha gente lo tachó de “limosnero”.

En medio de todo esto, el también actor compartió un video en redes sociales presentando a su abuelita, doña Socorro Vázquez, quien no dudó en hacer una “petición” a todos aquellos que siguen arremetiendo en contra de su nieto.

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

¿Qué dijo la abuela de Ricardo Peralta acerca de las críticas contra el influencer?

En el clip, la abuela del influencer leyó un “comunicado” con la “intención” de que “dejen en paz a su nieto”, argumentando que “su único error” fue relacionarse con “la gente incorrecta” dentro de La casa.

“Ya le prohibí que se junte con ese tipo de gente. Hay gente que piensa que Ricardo es doble cara, pero no es así, solo es un cobarde, un queda bien. Que no sabe decir que no y que pecó de soberbio y es algo en lo que él ya está trabajando”, indicó.

La señora también mencionó que Ricardo era muy fan de Ariana Grande, esto, en alusión al abucheo que vivió hace algunas semanas en la premier de ‘Wicked’ en México por los comentarios que dijo en su momento sobre la cantante, quien es protagonista de esta cinta.

Para finalizar, afirmó que todo esto le “duele” bastante ver a su nieto en polémica y le pidió a sus detractores que hallaran el “perdón” para el influencer en estas festividades.

Ricardo Peralta “revela” que todo fue una “broma”

Si bien muchos ya lo habían intuido, al final del video, Ricardo Peralta dejó ver que todo había sido una “broma”, pues le pide a su “abuelita” que “llore más” para que la gente se lo “crea” Incluso, sugiere que deberían traer a otra “señora” para finalmente hacerse el “sorprendido” al ver que el clip, supuestamente, “era una transmisión en vivo.

Ricardo Peralta “Necesitamos que llore, ¿y si probamos con la otra señora, Charly?, ¡¿Esto está en vivo?! No ma…”

Por supuesto, la publicación no tardó en hacerse viral, provocando mucha controversia en redes sociales. Aunque algunos no dudaron en aplaudir que se “tome con humor” esta situación, otros aseguraron que no tiene la “humildad” para admitir que sí cometió “errores” dentro de ‘LCDLFMX’.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Y él se creía famoso y el ganador, entró lleno de soberbia, pero no lo acepta”

“jajaja estuvo bueno”

“¿Cuál era el objetivo?”

“Ponía hablar a la abuela para que lo perdonen y le escribe lo que le va a decir”

“Todo fue humor, gente, dejen de tomarse todo tan en serio”

“Y sigue sin aceptar sus errores”

“Tú muy bien, precioso”

“Pero sin llorar”

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

¿Ricardo Peralta realmente está arrepentido de su estancia en ‘La casa de los famosos México’?

En entrevista exclusiva para TVNotas, César Doroteo, amigo y colega de Ricardo Peralta, mencionó que el influencer sí está muy triste por sus acciones en ‘La casa de los famosos México’.

“Sí, genuinamente. Sale adelante con el apoyo de nosotros. Incluso en los videos y sus redes se ve triste. No es algo que oculte. Sigue triste y se encuentra reflexionando”, expresó.

Incluso, confirmó que Peralta estaba yendo a terapia para lidiar con toda la ola de rechazo que ha recibido tras su estancia en el show, resaltando que tanto él como su círculo cercano lo ha apoyado mucho en este proceso.

“Yo le ayudo anotando cosas que va a decirle a la psicóloga. Sale poco a poco. He pedido en mis redes que, si hay gente que quiere a Ricardo, le den amor y le dejen un mensaje bonito”, contó.

