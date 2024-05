Actor de ‘La CQ’ estuvo a punto de perder la vida; afirma que todo fue culpa de una famosa marca

Sin duda alguna, ‘La CQ’ fue una de las series más exitosas y recordadas de Televisa. El proyecto se estrenó en 2012 y contaba las aventuras de grupo de alumnos pertenecientes a la preparatoria ‘Constantino Quijano’.

Por lo que los grandes fanáticos de la serie no pudieron evitar preocuparse ante la reciente anécdota que contó Luis Ceballos, actor que dio vida al personaje de ‘Bully’.

A través de redes sociales, Ceballos, en compañía de su esposa, compartió que estuvo a punto de perder la vida por una falla en su camioneta, la cual se apagó sin razón aparente y se quedó sin frenos en pleno Periférico de la Ciudad de México.

En su video, el actor contó que la camioneta ya había presentado algunas fallas desde que la compró en 2021. No obstante, la agencia se hizo responsable en un principio y arregló algunos de los desperfectos.

Te podría interesar: Lolita Cortés se hace un especial tatuaje en honor a sus nietos

En algún punto, según lo dicho por el actor, la compañía dejó de darle importancia a los desperfectos, lo que habría provocado el suceso que estuvo a punto a arrebatarle la vida al histrión y a su familia.

“De repente aparece en la pantalla camioneta apagada, el motor se me apagó, el freno de la camioneta no respondía. No saben la angustia que sentía al no tener el control del coche, iba con mi familia”, relató entre lágrimas.

Si bien afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el vehículo se detuvo antes de que le pegará a otro coche, Luis y su pareja decidieron llevar su caso ante Profeco, así como también denunciar públicamente a la marca.

Luis Ceballos selfie / Facebook: Luis Ceballos

Checa: Eugenio Derbez aclara los rumores sobre si está divorciándose de Alessandra Rosaldo

Luis Ceballos afirma que todo fue culpa de la marca de su camioneta

A lo largo de su clip, Luis Ceballos mostró algunas conversaciones que habría tenido con un asesor de la marca, en las cuales exponía los problemas de su camioneta, sin obtener una respuesta clara.

También contó que, al momento de ir a reclamar que el coche se había apagado en pleno Periférico, la agencia, sin importar su evidente angustia, simplemente le respondió que “revisarían la camioneta en el taller”.

“Lo que ellos no entendían es que ya no queríamos la camioneta porque, después de que muchas veces la revisaran, y (me decían) que no tenía nada, casi perdemos la vida”, señaló la pareja del actor.

Para finalizar, Luis relató que la compañía le ofreció reparar el vehículo o comprárselo, pero que no aceptó ninguna de las dos opciones, pues considera que la marca tiene responsabilidad en lo ocurrido por venderle un producto que estaba “mal desde el principio”.

Mira: Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!