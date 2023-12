Actor denuncia bloqueos de productores

TV Azteca hizo varias telenovelas y fueron tan exitosas que abrieron su propia escuela de actuación llamada CEFAT.

Precisamente egresado de ahí, Alberto Casanova fue uno de los actores más reconocidos por su talento en las producciones de TV Azteca e incluso ahí conoció a su ahora esposa, Vanessa Acosta.

Sin embargo, él como muchas otras estrellas del canal se quedaron sin trabajo cuando TV Azteca decidió dejar de producir telenovelas y apostar más por talk shows y realities.

Vanessa y Alberto son una de las parejas más queridas / Instagram

En una entrevista con el canal de YouTube ‘De historia en historia’, el actor dijo que ha buscado trabajo en la competencia con Telemundo y Televisa después de tener grandes telenovelas con TV Azteca como ‘Cielo rojo’, ‘A corazón abierto’, ‘Contrato de amor’, ‘Bellezas indomables’, ‘Como en el cine’ y el unitario ‘Lo que la gente cuenta’, siendo su último trabajo en 2014 con ‘Las Bravo’.

Casanova dijo que no ha sido fácil encontrar oportunidades en Televisa porque ha sido víctima de ‘bloqueos’ por parte de productores, siendo Carla Estrada la única que le dio una oportunidad en la serie ‘Ellas soy yo’.

“Uno que viene de afuera de Televisa de repente llega a una empresa que es bastante hermética, uno toca puertas y toca puertas y sigue tocando puertas, porque uno lo que está buscando es trabajo”, indicó.

Alberto pudo participar en la bioserie de Gloria Trevi, producción de Carla Estrada / Instagram

Según denunció la exestrella de TV Azteca, sorpresivamente se ha encontrado con jefes de reparto que no le abren las puertas para seguir con su carrera como actor: “No hay manera de que pases el filtro físicamente al escritorio del productor y tampoco el filtro de llegar al menos a un casting”.

Y aunque sabe que no será fácil obtener un protagónico porque no tiene exclusividad con Televisa, busca tener por lo menos una oportunidad para demostrar su talento y hacer un casting, pero “no se abren las puertas”.

Incluso recordó que en una ocasión hizo una participación especial en una telenovela de la televisora de San Ángel pero sus créditos no salieron, así que contactó a la productora en cuestión para saber por qué y terminó bloqueado: “Lo que uno está pidiendo es algo normal, un personaje pequeño, pero era mi ingreso a Televisa, por lo menos que me den un crédito, no estoy pidiendo el primero, ni el último, aún así no tengo bronca. Se lo pedí porque era mi forma de darme un poco de mi taco para entrar a Televisa, pero fue muy triste porque admiro a esa productora”.

Finalmente, Casanova mencionó que su insistencia para tener trabajo ha sido tal que ya tiene hartos a los encargados de contratar a los actores y su representante ya le pidió que deje de mandarles mensaje directamente a ellos.

“Mando mensajes porque yo no tenía gafete en Televisa, y mi única forma de reportarme era por medio de un mensaje. Lo típico, palomitas azules y no te contestan, así pasaban dos semanas, tres semanas y ahí va otra vez… hace poco me dice mi representante: ‘he escuchado que te estás convirtiendo en una patada en los ... para los jefes de reparto’ y entonces me dijo ‘deja de estar molestando a la gente’”, finalizó.

Actores como Andrés Palacios, Silvia Sáenz, Ana Belena, Anette Michel y Sergio Basáñez son algunos de los extalentos de TV Azteca que han trabajado con Televisa después de que la televisora del Ajusco terminara sus producciones en cuanto al melodrama.