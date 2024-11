Actor revela que Itatí Cantoral pidió su cabeza en un proyecto laboral: “Que se vaya, si no ya no vuelvo”

El reconocido actor cómico Carlos Espejel, quien ha conquistado al público mexicano con personajes entrañables como ‘Chiquidrácula’ y sus parodias de ‘Cantinflas’, ha revelado un episodio tenso que vivió durante su carrera.

En una reciente entrevista, Espejel narró un enfrentamiento con la actriz Itatí Cantoral que puso a prueba su profesionalismo y lo llevó a reflexionar sobre el papel del director en una producción.

¿Qué paso entre Itatí Cantoral y Carlos Espejel?

Durante una producción en la que fungía como director, Espejel tuvo un fuerte desacuerdo con Itatí Cantoral. La situación escaló rápidamente hasta el punto en que la actriz solicitó su despido. “De las cosas más fuertes que me ha pasado. Le dijo a la producción, y eso es verdad, Itatí, esto es así, ‘si Carlos sigue yo me voy’. O sea, pidió mi cabeza”, reveló Espejel al conductor Rafa Balderrama.

El desencuentro se originó por una diferencia de opiniones sobre la forma de trabajar. Espejel, en su papel de director, solicitó a Cantoral que se sentara durante una escena, mientras que ella exigió ser dirigida de pie. Esta situación generó una tensión que se intensificó con el paso del tiempo.

“Yo le dije ‘Itatí, siéntate’. Ella me dijo ‘mejor parada, ¿por qué sentada?’ Pues porque yo soy el director y quiero que vayas sentada, esa es la razón”, narró.

Ante la creciente tensión, la producción tuvo que intervenir para tratar de mediar entre ambos actores. Sin embargo, Cantoral se mantuvo firme en su postura y exigió la salida de Espejel del proyecto. “Me respondió ‘no me hables así, Carlos. Ni los mejores directores me han hablado así. Que se vaya Carlos si no ya no vuelvo’.

Carlos Espejel aprendió una lección muy importante gracias a Itatí.

Esta experiencia dejó una profunda huella en Espejel, quien reconoció que había cometido un error al intentar imponer su autoridad como director. “Ahí aprendí que un director es parte de la producción, no parte del talento. El director tiene que jugar con la producción para que corra no para que la pares”, reflexionó el actor.

Finalmente, para poner fin al conflicto, Espejel se vio obligado a disculparse con Cantoral. Aunque la situación fue tensa, Carlos aprendió la importancia de la comunicación para saber cómo trabajar en colaboración y resolver este tipo de situaciones.

A pesar de la viralización del video donde Carlos Espejel expone su versión de los hechos, Itatí Cantoral aún no ha realizado ninguna declaración pública al respecto.

Así lo narró Carlos Espejel: